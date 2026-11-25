La designazione della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028 rappresenta un’occasione di crescita per l’intero territorio regionale. A esprimere soddisfazione per il riconoscimento conferito da ACES Europe è Giuseppe Eraclini, consigliere comunale di Forza Italia, che evidenzia “il lavoro portato avanti dalle istituzioni per valorizzare lo sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale. Il titolo, assegnato dall’associazione con sede a Bruxelles che da oltre venticinque anni conferisce i riconoscimenti di Capitale, Città e Regione europea dello Sport, premia le realtà impegnate nella promozione della pratica sportiva e della sua funzione sociale”.

Calabria Regione Europea dello Sport 2028, il ringraziamento a Occhiuto e Micheli

Eraclini rivolge un ringraziamento “al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per aver creduto nella sfida e guidato il territorio regionale in un percorso di respiro europeo. Particolare attenzione viene riservata anche al lavoro dell’assessore regionale allo Sport e alle Politiche giovanili, Eulalia Micheli, che ha costruito la candidatura attraverso la collaborazione con CONI, CIP, Sport e Salute, scuole, atenei ed enti parco, mettendo al centro i giovani, l’accessibilità e la salute”.

Reggio Calabria e il ruolo dello sport come strumento di sviluppo

Il consigliere comunale sottolinea inoltre “il contributo del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, evidenziando la scelta di puntare sullo sport come leva di sviluppo e visibilità per la città e per l’intero territorio. Tra le iniziative richiamate figurano le Next Gen ATP Finals e la volontà di rendere Reggio Calabria un punto di riferimento sportivo nel cuore del Mediterraneo. Secondo Eraclini, i grandi eventi possono rappresentare un’opportunità per l’intera comunità”.

Il contributo di Giusi Princi e il legame tra Calabria e Bruxelles

Un riconoscimento particolare viene rivolto all’europarlamentare calabrese Giusi Princi, presidente onoraria di ACES Europe, “per aver proposto e sostenuto il percorso che ha portato alla designazione della Calabria”. Eraclini evidenzia il ruolo dell’eurodeputato nel rafforzamento “dei rapporti tra il territorio calabrese e Bruxelles, ricordando anche l’impegno assunto da Princi nel continuare ad accompagnare personalmente il percorso della Regione verso il 2028”.

Calabria 2028, la sfida è trasformare il riconoscimento in opportunità concrete

Per Eraclini, “la designazione rappresenta un punto di partenza per rafforzare la partecipazione sportiva, sostenere i giovani, migliorare gli impianti, rendere lo sport accessibile a tutti e attrarre nuovi investimenti e progetti europei”. Il consigliere di Forza Italia richiama quindi “la responsabilità degli amministratori nel trasformare il riconoscimento internazionale in opportunità concrete per le scuole, le società sportive e le famiglie calabresi. La prospettiva del 2028 diventa così l’occasione per consolidare il ruolo della Calabria nel panorama sportivo europeo, valorizzando il lavoro delle istituzioni e le potenzialità dell’intero territorio”.