“Esprimo la più viva soddisfazione per la designazione della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028. Si tratta di un riconoscimento di straordinario prestigio che certifica l’ottimo lavoro portato avanti dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dall’assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli“. Così Fabio Colella, consigliere comunale di Reggio Calabria appartenente al gruppo “Cannizzaro Sindaco”, commenta l’annuncio ufficiale di ACES Europe.

“Un plauso particolare – prosegue Colella – va rivolto a chi per prima ci ha messo la faccia ed è stata autentica protagonista di questa bellissima pagina di sport: l’onorevole Giusi Princi. Anche dall’Unione Europea, a Bruxelles, continua a seguire con attenzione e determinazione il nostro territorio affinché ogni iniziativa possa concretizzarsi al meglio e portare risultati tangibili alla nostra terra“.

Per il consigliere comunale, il traguardo raggiunto rappresenta ora il punto di partenza per una nuova fase operativa: “adesso si apre la sfida più importante: costruire un programma ambizioso per il 2028 e riempire di contenuti concreti questo prestigioso titolo. È il momento di guardare alle nostre città, e in particolare a Reggio Calabria, come a una vera città sportiva. Una città in cui gli impianti siano finalmente accessibili a tutti e possano tornare agli standard che meritano, riportando lo sport reggino ai massimi livelli che gli appartengono per storia e vocazione“.

“In questa direzione – evidenzia Colella – va rimarcata con forza l’azione del nostro sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro, che proprio in questi giorni sta attuando una vera e propria rivoluzione nell’impiantistica sportiva cittadina. Ne è la prova concreta il lavoro svolto per il campo di atletica, dove il primo cittadino è riuscito a recuperare risorse che sembravano ormai perdute, facendo sì che anche questa disciplina possa avere a brevissimo il proprio impianto. Con lo stesso impegno e lo stesso senso del dovere, il sindaco interverrà certamente su tutti gli altri sport, affiancato dall’intera amministrazione comunale che lo supporterà passo dopo passo in questa sfida”.

“Viviamo una fase in cui il nostro movimento sportivo è in forte ripresa e tante realtà del territorio sono già all’avanguardia – sottolinea ancora Colella –. Proprio per questo, oggi più che mai, occorre coinvolgere e ascoltare le società sportive, le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti benemeriti. È insieme a loro che va scritta questa nuova pagina, guidati sapientemente dall’assessore Eulalia Micheli e dalla Regione Calabria, che tanto bene ha fatto fino a oggi, in piena sinergia con tutti i protagonisti del settore“.

“Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato – conclude il consigliere comunale –. Reggio Calabria non resterà a guardare: faremo la nostra parte fino in fondo affinché il 2028 non sia soltanto una prestigiosa vetrina europea, ma lasci un’eredità duratura fatta di passione, benessere e nuove opportunità per i nostri giovani“.