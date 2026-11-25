“Il Deputato del Parlamento Europeo Giusy Princi, già Vice Presidente della Regione Calabria con delega allo Sport, da sempre vicina ai giovani ed alle realtà sportive del territorio calabrese, oggi ha annunciato una importantissima novità tramite la sua pagina Instagram. Ed infatti, il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione fondamentale sul modello europeo dello sport. Un testo al quale la stessa Deputata Princi ha contribuito in modo significativo, sollecitando il cambiamento con i suoi emendamenti. In particolar modo, come la stessa On. Princi afferma, ha proposto la possibilità di ottenere più investimenti in favore delle aree maggiormente svantaggiate, laddove vi è carenza di impianti sportivi, così permettendo la realizzazione di strutture sportive moderne e, soprattutto, accessibili a tutti. Contestualmente, ha proposto maggiori investimenti per la costruzione di infrastrutture sportive scolastiche in modo da restituire ai giovani gli spazi dove poter crescere e fare squadra.

“Il mio lavoro è come sempre ispirato dalla mia amata Calabria” afferma attraverso i propri canali social, dove la si vede raggiante e dalle cui parole si traggono sentimenti di emozione e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, frutto di costante lavoro.

Lo aveva dichiarato in occasione del suo ingresso al Parlamento Europeo, che si sarebbe spesa affinché si creasse un’Europa in cui venissero meno i divari territoriali, dove si concretizzasse il principio della coesione volto al riequilibrio delle differenze economico sociali e allo sviluppo di tutti i Paesi membri ed oggi l’ha fatto in ambito sportivo, affinché in Calabria così come in tantissime altre regioni europee si azzerasse il divario nell’ottica delle strutture sportive, quali veri spazi di aggregazione, socializzazione e sviluppo dei ragazzi“. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’ASC Reggio Calabria.

“Oggi è stato raggiunto un ulteriore successo in ambito sportivo” afferma il Presidente Eraclini Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini. “I risultati raggiunti grazie alla determinazione ed alla passione dell’On. Princi ci danno coraggio e non possiamo che esserne fieri. Ha creato tanto in Calabria ed adesso in ambito Europeo, innalzando il valore dello sport a motore di sviluppo per le comunità di tutta l’Europa. Abbracciamo pienamente il lavoro svolto e siamo certi che continuando su questo percorso riusciremo a vincere le sfide educative e sociali, permettendo a tutti giovani appartenenti alle realtà periferiche d’Europa una sana crescita attraverso lo sport”.