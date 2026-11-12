Calabria, quando le Ferrari sfrecciavano tra i paesi: la storia del “Gigantesco Otto”, l’iconica corsa dimenticata 

C’è stato un tempo in cui le strade della Calabria erano teatro di una delle competizioni automobilistiche più affascinanti del Mezzogiorno. Un tempo in cui Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Porsche sfrecciavano tra tornanti di montagna, borghi e strade costiere, attraversando una regione intera in una corsa lunga circa 770 chilometri. Era il Giro automobilistico delle Calabrie, una manifestazione entrata nella storia dell’automobilismo italiano grazie al suo straordinario percorso, conosciuto come il “Gigantesco Otto” o “8 sbilenco”.

Ideata nel 1949 dall’Automobile Club di Catanzaro, la competizione rappresentava una sfida eccezionale per piloti e vetture. Il suo tracciato attraversava l’intera regione, collegando il Mar Tirreno e il Mar Ionio, lungo le strade statali 106, 18 e 19 e attraverso i rilievi della Sila, delle Serre e dell’entroterra calabrese.

La sua storia si concluse nel 1957, anno dell’ultima edizione storica, quando una tragedia avvenuta durante la Mille Miglia portò a una radicale limitazione delle corse automobilistiche su strada in Italia.

Il “Gigantesco Otto”: 770 chilometri attraverso tutta la Calabria

La particolarità del Giro automobilistico delle Calabrie era il suo percorso. Un tracciato di circa 770 chilometri, tradizionalmente suddiviso in tre tappe, che attraversava la regione da nord a sud disegnando sulla carta geografica una figura simile a un enorme numero otto, leggermente irregolare. Da qui nacque il nome che lo avrebbe reso celebre: “Gigantesco Otto” o “8 sbilenco”.

Il punto di collegamento tra i due grandi anelli del percorso era rappresentato da Catanzaro, oppure dall’area del bivio di Tiriolo e del Corace. Da questo snodo centrale la competizione si sviluppava verso nord, attraversando il Cosentino e la Sila, e verso sud, raggiungendo la costa ionica, Reggio Calabria e il versante tirrenico.

La corsa metteva alla prova i concorrenti su strade molto diverse tra loro: dai tornanti delle montagne calabresi ai lunghi rettilinei costieri, fino agli strettissimi attraversamenti dei centri abitati. Un itinerario spettacolare che trasformava i paesi della Calabria in veri e propri circuiti automobilistici a cielo aperto.

La prima tappa: da Cosenza alle montagne della Sila, fino a Catanzaro

Il primo anello del “Gigantesco Otto” interessava la Calabria settentrionale, con un percorso che si sviluppava tra Cosenza, la Catena Costiera e l’altopiano silano.

Le vetture prendevano solitamente il via da Cosenza oppure dalla costa tirrenica cosentina, in località come Paola, per affrontare immediatamente le difficoltà dei rilievi montuosi. I concorrenti risalivano i tornanti della Catena Costiera in direzione del Passo della Crocetta, prima di addentrarsi nel cuore della Sila Grande.

Il tracciato attraversava località come Camigliatello Silano, Silvana Mansio e San Giovanni in Fiore, lungo strade caratterizzate da continui saliscendi e valichi di alta montagna.

Superati i rilievi silani, le vetture scendevano verso la valle del fiume Corace e l’Istmo di Marcellinara, raggiungendo Catanzaro oppure proseguendo verso la costa ionica catanzarese. Qui si completava il primo grande anello settentrionale del percorso.

La seconda tappa: lungo la Statale 106 Ionica fino a Reggio Calabria

La seconda frazione rappresentava un lungo viaggio lungo la costa ionica calabrese, dal Catanzarese fino all’estrema punta meridionale della penisola.

Da Catanzaro il gruppo delle vetture si dirigeva verso sud, affrontando l’allora tortuosa e polverosa Strada Statale 106 Ionica. Il percorso attraversava Soverato, Punta Stilo, Monasterace, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica e Locri, alternando lunghi rettilinei lungo il mare a passaggi particolarmente stretti all’interno dei centri abitati.

La corsa proseguiva quindi verso Capo Spartivento e Melito di Porto Salvo, costeggiando l’estremo lembo meridionale della Calabria prima di raggiungere Reggio Calabria.

La città dello Stretto rappresentava una delle località simbolo della manifestazione, essendo sede storica di arrivo e riordino di tappa sul lungomare. Qui si concludeva la lunga discesa lungo il versante ionico, prima dell’ultima frazione destinata a riportare i concorrenti verso il cuore della regione.

La terza tappa: la spettacolare Costa Viola, Scilla e il ritorno a Catanzaro

L’ultima parte del Giro automobilistico delle Calabrie risaliva il versante tirrenico, attraversando alcuni dei tratti più suggestivi dell’intero percorso.

Partendo da Reggio Calabria, le vetture affrontavano la strada costiera verso Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara Calabra, lungo i tornanti a picco sul mare della Costa Viola. Un itinerario particolarmente spettacolare, che proseguiva verso Palmi e Gioia Tauro.

Proprio a Scilla, lungo la Strada Statale 18, si trovava uno dei passaggi immortalati nelle immagini storiche della manifestazione: la curva Pacì, dove una fotografia d’epoca ritrae un bolide impegnato nella competizione.

Superata la Piana di Gioia Tauro, il tracciato tornava a dirigersi verso l’interno della Calabria. Le vetture potevano risalire attraverso Mileto, Vibo Valentia e Pizzo Calabro, oppure affrontare un percorso nell’entroterra delle Serre calabresi, passando per Soriano Calabro e Serra San Bruno.

Il rientro verso l’Istmo di Catanzaro avveniva attraverso località come Borgia o Maida. Il percorso tornava così a incrociare il proprio snodo centrale, completando l’anello meridionale del gigantesco otto e raggiungendo il traguardo finale di Catanzaro.

Ferrari, Maserati e i grandi piloti: quando la Calabria diventava un circuito a cielo aperto

Il fascino della manifestazione non era legato soltanto al percorso. Negli anni in cui si disputò il Giro automobilistico delle Calabrie, sulle strade della regione arrivarono alcuni dei grandi protagonisti dell’automobilismo dell’epoca.

Tra i piloti che parteciparono alla competizione figuravano nomi come Gigi Villoresi, Clemente Biondetti e Ludovico Scarfiotti, impegnati al volante di vetture di prestigiosi marchi automobilistici.

Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Porsche contribuirono a rendere la gara uno spettacolo straordinario, portando le auto da corsa sulle strade che quotidianamente collegavano città e paesi calabresi.

Dai tornanti della Sila alle curve della Costa Viola, il passaggio di questi bolidi trasformava il territorio in un grande circuito automobilistico all’aperto, con scenari completamente diversi da quelli degli autodromi tradizionali.

La storia di quegli anni e della manifestazione è raccontata anche nel libro di Bruno Gemelli, dedicato a una pagina significativa del passato automobilistico calabrese.

La tragedia della Mille Miglia del 1957 e la fine delle grandi corse su strada

Il 1957 segnò la conclusione del ciclo storico del Giro automobilistico delle Calabrie. A cambiare profondamente il panorama delle competizioni automobilistiche italiane fu la terribile tragedia avvenuta il 12 maggio 1957, durante la XXIV edizione della Mille Miglia.

Nei pressi di Cavriana e Guidizzolo, in provincia di Mantova, la Ferrari 335 S numero 531, guidata dal pilota spagnolo Alfonso de Portago insieme al navigatore Edmund Nelson, fu protagonista di un drammatico incidente.

La vettura viaggiava a una velocità superiore ai 250 chilometri orari quando l’esplosione di uno pneumatico provocò la perdita di controllo del mezzo, che finì contro il folto pubblico presente ai bordi della strada.

Lo scoppio della gomma fu causato dal contatto dello pneumatico con un delimitatore di carreggiata, conosciuto anche come “occhio di gatto”.

Il bilancio della tragedia fu devastante: 11 persone persero la vita, tra cui Alfonso de Portago, Edmund Nelson e nove spettatori, cinque dei quali bambini.

L’incidente sconvolse il mondo dell’automobilismo e segnò la fine della Mille Miglia come gara di velocità su strada. Il governo italiano introdusse severe limitazioni alle competizioni automobilistiche di questo tipo e altre manifestazioni storiche, tra cui la Milano-Taranto, vennero annullate.

In questo contesto si concluse anche la storia del Giro automobilistico delle Calabrie, la cui ultima edizione storica rimase quella del 1957.

Il ricordo del “Gigantesco Otto”, una pagina straordinaria della storia calabrese

Il Giro automobilistico delle Calabrie resta una testimonianza di un’epoca in cui l’automobilismo sportivo si misurava su distanze enormi e su strade che attraversavano intere regioni. Il suo “Gigantesco Otto” rappresentava una sfida di circa 770 chilometri attraverso una straordinaria varietà di paesaggi: le montagne della Sila, la costa ionica, il lungomare di Reggio Calabria, i tornanti di Scilla e Bagnara, le Serre e le strade del Catanzarese.

Un percorso che univa il Tirreno allo Ionio e metteva in collegamento territori molto diversi, trasformando per il tempo della competizione la Calabria in un immenso circuito automobilistico. Le immagini dei bolidi lungo la Statale 18, come quella del passaggio alla curva Pacì di Scilla, conservano la memoria di quella stagione. Una storia fatta di grandi piloti, vetture leggendarie e strade spettacolari, conclusasi nel 1957 ma rimasta legata al nome di una delle corse più particolari del Mezzogiorno: il Giro automobilistico delle Calabrie, il leggendario “8 sbilenco”.