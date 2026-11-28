Per la terza volta, grazie alla tenacia e alla caparbietà dell’europarlamentare Giusi Princi, la Calabria entra nel cuore delle istituzioni europee con il patrimonio inestimabile delle sue bellezze, la profondità della sua storia millenaria, il talento delle sue comunità, la ricchezza della sua identità mediterranea e il valore delle sue eccellenze produttive, enogastronomiche e dolciarie. Lo ha annunciato la stessa europarlamentare calabrese Giusi Princi nel corso di una conferenza che si è svolta nell’Aula “Giuditta Levato” del palazzo del Consiglio regionale della Calabria. All’incontro hanno partecipato alcuni dei protagonisti degli eventi che si terranno dal 30 novembre al 2 dicembre a Bruxelles: il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari; la Confederazione Pasticceri italiani (Conpait), rappresentata dal maestro gelatiere Davide Destefano; l’Azienda regionale per lo Sviluppo agricolo della Calabria (Arsac), rappresentata dal Direttore generale Fulvia Caligiuri (in videocollegamento); la cantante Carmen Floccari e il musicista Paolo Paviglianiti.

A Bruxelles è previsto un programma molto intenso nella prestigiosa location del Parlamento europeo. Dopo l’arrivo dei partecipanti, martedì 1 dicembre, protagoniste saranno l’Università della Calabria e l’Associazione AIDIA (Associazione italiana donne ingegneri e architetti), sezione Reggio Calabria, in una tavola rotonda intitolata “Innovazione place-based nelle regioni europee meno sviluppate. Il caso calabrese e le prospettive per il futuro della politica di coesione”.

L’evento vedrà la partecipazione di un importante parterre istituzionale, con i massimi rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo e dei territori. Nel corso della tavola rotonda, il Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, Prof. Luigino Filice, presenterà un importante studio elaborato dall’Ateneo e replicabile in altre regioni. Partendo dalle risorse, dalle competenze e dalla vocazione del territorio, l’obiettivo è generare innovazione, attrattività e competitività, favorendo la nascita di imprese giovanili, riducendo la fuga dei cervelli e la dipendenza da sussidi pubblici.

“Si tratta di uno studio importante – spiega l’Onorevole Giusi Princi – perché si va a collocare nella negoziazione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale di oltre duemila miliardi, nel quale le regioni avranno un ruolo determinante nella pianificazione di progetti sistemici a forte ricaduta sociale ed economica”.

In vista del futuro Patto europeo per l’assistenza e la cura delle persone con disabilità, poi, l’Onorevole Princi si è fatta promotrice di un unicum in Parlamento con la conferenza di mercoledì 2 dicembre intitolata “La voce dei caregiver nel dialogo europeo”. L’incontro mette a confronto testimonianze di caregiver di cinque Paesi europei: Francia, Spagna, Grecia, Austria e Italia, con le testimonianze del Nord e del Sud del Paese. Al centro del dibattito, il confronto tra i modelli di assistenza, i servizi territoriali e le politiche di sostegno alle famiglie. Sarà presente il Garante della Regione Calabria dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari. Il confronto si avvarrà anche della testimonianza del caregiver familiare calabrese Antonio Vigoroso. Le conclusioni alla Relatrice speciale ONU sui diritti delle persone con disabilità Heba Hagrass che, dopo Reggio Calabria, presenterà anche a Bruxelles il suo rapporto inedito sui caregiver.

Dulcis in fundo, l’importante evento “Calabria, memoria viva del Mediterraneo. L’eredità mediterranea della Magna Grecia e la cultura dei sapori”, dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale della regione attraverso le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio artistico e musicale quale massima testimonianza della straordinaria vitalità culturale della Calabria.

La varietà delle produzioni agricole calabresi, la ricchezza del patrimonio agroalimentare e le conoscenze sedimentate nelle tradizioni rurali saranno, quindi, rappresentate accanto all’arte pasticcera, espressione di una sapienza artigianale che affonda le proprie radici nella cultura del territorio e si distingue per ricerca, tecnica e interpretazione delle materie prime.

La dimensione musicale della serata sarà affidata alla voce della cantante calabrese, Carmen Floccari, e alle note del musicista Paolo Paviglianiti. Insieme daranno vita a un repertorio ispirato alla tradizione natalizia, nel quale voce e musica si intrecceranno per accompagnare l’evento, portando nella casa della democrazia europea il calore e la sensibilità della cultura musicale italiana e calabrese.

Momento di particolare rilievo sarà rappresentato dalla presenza del Maestro orafo Gerardo Sacco, ambasciatore della Calabria nel mondo, che presenterà una selezione delle sue creazioni, espressione di un percorso artistico riconosciuto anche a livello internazionale. Nelle sue opere, maschere apotropaiche, cammei neoclassici, filigrane balcaniche e coralli mediterranei richiamano la stratificazione di culture, simboli e tecniche della Magna Grecia, reinterpretata attraverso una sensibilità contemporanea.

“La grande attesa che a Bruxelles accompagna gli eventi dedicati alla Calabria – evidenzia l’On. Giusi Princi – testimonia l’interesse crescente verso una regione che ha molto da raccontare e da offrire all’Europa. Le iniziative in programma si preannunciano particolarmente partecipate, con oltre mille visitatori attesi. L’obiettivo – spiega l’europarlamentare calabrese – è affermare una Calabria che non sia soltanto destinataria delle politiche e delle risorse dell’Unione, ma che sia anche interlocutrice consapevole, capace di esprimere visione, competenze e progettualità, concorrendo da protagonista alla costruzione del futuro europeo. Perché la visibilità internazionale diventi occasione concreta di relazioni, nuove opportunità e sviluppo per il territorio”, conclude l’Onorevole Giusi Princi.