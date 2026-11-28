“Un settore pesca in ginocchio per la grave crisi economica merita il massimo dell’attenzione e il coinvolgimento di tutti i soggetti in campo, – dichiara Salvatore Martilotti del “Comitato Pescatori Calabria” -, dai rappresentanti delle imprese di pesca, agli equipaggi, alle associazioni e organizzazioni di rappresentanza, al sindacato, alle Università e, soprattutto, ai Comuni costieri ma anche a tutte quelle personalità legate professionalmente e culturalmente al settore della pesca. In questo momento di grande difficoltà delle imprese di pesca, degli equipaggi e dell’intera economia ittica, oltre agli interventi a sostegno immediati e strutturali, a nostro avviso, bisognerebbe rafforzare il legame tra le Comunità costiere dei due litorali della Calabria per valorizzare una storia comune: quella che unisce le marinerie dello ionio e del tirreno, legate dalla tradizione della pesca, dalla gastronomia legata al mare e dalla cultura marinara”.

“Certamente, a chi ha una visione complessiva diversa è difficile far comprendere che si può appartenere ad una visione dello sviluppo e a una cultura diversa rispetto alle difficili realtà locali. Oltre al varo (lo diciamo da più tempo) di un “Piano Straordinario Pesca” e al completamento degli interventi in itinere messi in campo dalla Regione che apprezziamo molto, sarebbe opportuno far decollare (magari rivisitandola) la Legge regionale n.27 del 12 novembre 2004. Uscire dalla crisi e accompagnare il cambiamento in atto per coniugare identità e futuro delle nostre Comunità costiere, in particolare, – continua Salvatore Martilotti – significa pensare alla valorizzazione delle quattro macro-aree con l’organizzazione e il decollo futuro dei “Quattro Distretti Ittici” previsti dalla stessa legge regionale”.

“Ma, per l’esperienza maturata in diversi decenni di confronto ai vari livelli – continua Salvatore Martilotti – sarebbe utile convocare gli organismi previsti dalla stessa legge regionale a partire da una rinnovata “Consulta Regionale Pesca” e da un “Tavolo Azzurro” rappresentativo delle Comunità costiere. A nostro avviso programmare e realizzare lo sviluppo futuro di un settore pesca in crisi e in forte cambiamento, necessita, in particolare, di affidarsi alla cultura dell’inclusione che, concretamente, significa che nel settore pesca dell’ionio e del tirreno ci possono essere margini per progettare ed essere inclusivi, soprattutto, per delineare sia lo sviluppo di approdi pesca di stampo comunitario con l’organizzazione di tutti i servizi pesca ma anche, per la stessa composizione della flotta pesca regionale(circa 70% flotta artigianale), sarebbe opportuno programmare reti distributive per un rapporto diretto tra produttori e consumatori. Infatti, valorizzare il prodotto ittico sbarcato localmente sarebbe una buona opportunità per il contenimento del prezzo finale e instaurare un rapporto diretto fra pescatore e consumatore. Certamente non si esce dalla crisi – conclude Salvatore Martilotti – e si costruisce il futuro del settore con performance giornalistiche, al contrario, ci vuole una fase nuova per sostenere il settore in questa grave emergenza economica. La sostenibilità sociale, l’inclusione, mettiamola al centro del dibattito per far ripartire il settore pesca, magari affidandosi anche all’equità per superare le criticità economiche di un settore rilevante dell’alimentazione al tempo del caro gasolio”.