“Esprimo il mio pieno sostegno alla mozione urgente presentata in Consiglio regionale dai consiglieri Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva) e Francesco De Cicco (Democratici Progressisti Meridionalisti), che impegna la Giunta regionale a chiedere al Governo un’integrazione della pensione per gli ex lavoratori Lsu e Lpu, commisurata agli anni di servizio realmente prestati, e a garantire ai lavoratori stabilizzati la mobilità volontaria tra enti. Condivido anche la proposta di emendamento alla Legge di bilancio 2027, che riconoscerebbe fino a 29 annualità ai lavoratori del bacino storico di Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Lazio, con una copertura individuata nelle risorse statali per la stabilizzazione e nel Fondo sociale per occupazione e formazione”. Lo afferma in una nota Giovanni Maiolo, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Caulonia.

“Parliamo di donne e uomini che dal 1998 hanno tenuto in piedi gli uffici comunali e tanti altri enti pubblici, spesso facendo lo stesso lavoro dei dipendenti di ruolo ma senza le stesse tutele, e che sono stati stabilizzati soltanto nel 2020. Ventidue anni di precarietà non li hanno scelti loro: li ha decisi lo Stato, che per anni ha usato questi lavoratori per coprire carenze di personale a costi ridotti. Oggi molti di loro vanno in pensione con assegni che non corrispondono a una vita di lavoro, e sarebbe un’ingiustizia ulteriore far pagare a loro, ancora una volta, il prezzo di quelle scelte”.

“Questa non è una questione tecnica ma una questione di giustizia sociale. La Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro e riconosce a chi lavora il diritto a una retribuzione dignitosa e a mezzi adeguati alla vecchiaia. La pensione è salario differito, è il frutto del lavoro svolto, non una concessione. Negare a questi lavoratori una pensione proporzionata agli anni di servizio significa accettare che esistano lavoratori di serie A e di serie B dentro la stessa pubblica amministrazione, con la stessa scrivania e le stesse responsabilità. Ed è il Mezzogiorno a pagare più di tutti questa disuguaglianza, perché è qui che il precariato pubblico è stato usato più a lungo come ammortizzatore sociale al posto di vere politiche per l’occupazione”.

“Anche nel nostro paese, come in tanti comuni calabresi, conosciamo bene il valore di questi lavoratori, sono loro che in questi anni hanno garantito servizi ai cittadini quando gli enti locali, stretti tra tagli e vincoli, non avevano altri strumenti. Riconoscere il loro lavoro significa anche difendere la dignità dei comuni e dei servizi pubblici, che non possono reggersi sul lavoro sottopagato e poco tutelato”.

“Come hanno detto giustamente i consiglieri Greco e De Cicco, non si tratta di privilegi, si tratta di restituire ciò che è dovuto. Per questo chiedo alla Regione Calabria di approvare la mozione e di farsi parte attiva con il Governo, e ai parlamentari calabresi di tutti gli schieramenti di sostenere l’emendamento in Parlamento. Su temi come questo la politica deve unirsi, perché la dignità del lavoro viene prima delle appartenenze”.