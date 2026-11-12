Calabria, oltre mille giovani agricoltori senza fondi e con la partita IVA aperta: Ranuccio denuncia “il cortocircuito dei bandi regionali, una trappola”

Oltre mille giovani calabresi rimasti senza finanziamenti agricoli, ma con una partita IVA già aperta e il rischio di non poter accedere neppure ai prossimi bandi regionali. È il paradosso denunciato dal vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio (PD), che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta per chiedere interventi a tutela degli aspiranti agricoltori penalizzati dalle procedure previste per l’accesso ai contributi. Al centro della vicenda ci sono i bandi regionali di primo insediamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, che prevedevano l’apertura preventiva della partita IVA agricola come requisito per la partecipazione. Una condizione rispettata da numerosi giovani che, tuttavia, a causa della limitatezza delle risorse disponibili, non hanno successivamente ottenuto i finanziamenti richiesti. Secondo quanto denunciato da Ranuccio, l’esclusione dai contributi avrebbe determinato conseguenze economiche e amministrative particolarmente pesanti, dalla perdita o sospensione di alcune forme di sostegno sociale fino all’impossibilità di essere nuovamente considerati giovani agricoltori al primo insediamento.

Il paradosso dei bandi agricoli: partita IVA obbligatoria, ma finanziamenti insufficienti

La questione riguarda il meccanismo di accesso agli incentivi destinati ai giovani che intendono avviare un’attività agricola in Calabria. Per partecipare ai bandi del PSR 2014-2020, gli aspiranti beneficiari erano tenuti ad aprire preventivamente una partita IVA agricola, sostenendo quindi i costi connessi all’avvio dell’attività prima ancora di conoscere l’esito della domanda di finanziamento. Una procedura che, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale, avrebbe prodotto una situazione particolarmente penalizzante per chi, pur rispettando le condizioni imposte dalla Regione, è rimasto escluso dalla distribuzione delle risorse. “Un cortocircuito burocratico sta danneggiando centinaia di giovani aspiranti agricoltori calabresi. Per partecipare ai bandi regionali di primo insediamento (PSR 2014-2020), i giovani sono stati obbligati ad aprire preventivamente la partita IVA agricola. Tuttavia, a causa delle risorse limitate, moltissimi sono rimasti esclusi dai finanziamenti, trovandosi penalizzati due volte”, afferma Ranuccio, richiamando l’attenzione sulle conseguenze di un sistema che, a suo giudizio, rischia di scoraggiare proprio quei giovani che vorrebbero investire nel settore agricolo calabrese.

Il problema non si esaurirebbe nella mancata concessione dei contributi. Secondo quanto evidenziato dal consigliere regionale, l’apertura della partita IVA avrebbe prodotto ulteriori effetti sulle condizioni economiche e sulle prospettive future degli aspiranti imprenditori agricoli. “Moltissimi giovani hanno fatto affidamento sulle regole della Regione sostenendo a proprie spese i costi di avvio dell’attività”, dichiara Ranuccio, sottolineando come i partecipanti abbiano affrontato spese e adempimenti amministrativi confidando nella possibilità di ottenere il sostegno pubblico. “L’esito si è però trasformato in una trappola: oltre 1.000 partecipanti sono rimasti senza finanziamento ma con una partita IVA attiva”. Una situazione che, stando alla denuncia del vicepresidente del Consiglio regionale, riguarda quindi più di mille aspiranti agricoltori, rimasti senza le risorse necessarie per realizzare i propri progetti ma comunque esposti agli effetti amministrativi e fiscali derivanti dall’apertura della partita IVA.

Disoccupazione e nuovi bandi, i giovani rischiano una doppia penalizzazione

Tra le conseguenze segnalate da Ranuccio figura anche la perdita o sospensione dell’indennità di disoccupazione e di altri sostegni sociali a seguito dell’apertura della partita IVA agricola. Secondo quanto riportato nella nota, alcuni giovani si sarebbero così ritrovati senza il finanziamento richiesto e, contemporaneamente, privati di forme di tutela economica sulle quali facevano affidamento. A questa difficoltà si aggiungerebbe un ulteriore ostacolo: avendo già aperto una partita IVA, gli interessati non verrebbero più considerati nuovi agricoltori e rischierebbero pertanto di non poter partecipare ai successivi bandi destinati al primo insediamento. Il vicepresidente del Consiglio regionale evidenzia inoltre che anche le nuove procedure pubblicate dalla Regione continuerebbero a prevedere l’apertura preventiva della partita IVA, con il rischio di riprodurre le medesime criticità e coinvolgere altri aspiranti impr