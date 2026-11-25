Oltre 5,4 milioni di euro per contrastare la violenza sulle donne, sette nuovi Centri Antiviolenza, una rete sanitaria dedicata e interventi per favorire l’indipendenza economica e abitativa delle vittime. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessore regionale al Welfare, Inclusione Sociale, Sussidiarietà e Pari Opportunità, Pasqualina Straface, fa il punto sulle misure messe in campo dalla Regione Calabria per garantire prevenzione, protezione e autonomia. “Chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza, ma un atto di consapevolezza e di forza. A ogni donna che oggi vive nella paura, nell’isolamento o nel ricatto silenzioso vogliamo dire con voce ferma: non sei sola. Il coraggio di denunciare e di rialzarsi non può mai essere lasciato sulle spalle delle sole vittime; è responsabilità collettiva delle istituzioni trasformare quel coraggio in protezione reale, in una casa sicura, in un lavoro e in una vita nuova, 365 giorni l’anno. Perché la violenza non comincia quasi mai con un’aggressione fisica, ma con segnali che non dobbiamo mai normalizzare: la gelosia non è amore, il possesso non è protezione e il controllo non è attenzione”, dichiara Straface.

Con la Legge regionale n. 34 del 2025 e il Piano Triennale Regionale 2026–2028, approvato con DGR n. 96 del 5 marzo 2026, la Regione Calabria punta a superare la logica della sola emergenza attraverso un sistema strutturale e continuativo, sostenuto dal Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e dal rafforzamento delle reti territoriali negli Ambiti Territoriali Sociali. Complessivamente sono stati mobilitati oltre 5,4 milioni di euro, tra risorse regionali, ministeriali e comunitarie, lungo tre direttrici fondamentali: prevenzione, protezione e autonomia.

Violenza sulle donne, la prevenzione parte dalle scuole

Particolare attenzione viene riservata all’educazione delle nuove generazioni, attraverso percorsi didattici finalizzati a promuovere la cultura del rispetto e a riconoscere i segnali delle relazioni abusive. “La battaglia più decisiva – sottolinea Straface – si combatte tra i banchi di scuola, educando i nostri ragazzi al rispetto e a relazioni sane. Grazie all’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale diretto da Loredana Giannicola, stiamo per portare nelle scuole secondarie di secondo grado percorsi strutturati nell’ambito dell’educazione civica in cui le operatrici specializzate dei Centri Antiviolenza affiancano i docenti, aiutando gli studenti a riconoscere le spie di una relazione abusante e a conoscere i presìdi territoriali insieme al numero nazionale gratuito 1522. Un percorso arricchito dal corto didattico ‘Quel ballo lì’, realizzato in collaborazione con la Calabria Film Commission, e dalla forza delle testimonianze di chi ha saputo trasformare il dolore in rinascita”.

Sette nuovi Centri Antiviolenza in Calabria e maggiore tutela per i minori

Sul fronte dell’assistenza territoriale, ai 350.000 euro di risorse regionali dell’annualità 2025, destinati al potenziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio già autorizzati, si aggiungono altri 350.000 euro di fondi ministeriali per l’apertura di sette nuovi Centri Antiviolenza. Le graduatorie sono in fase di approvazione e l’obiettivo è colmare le carenze delle aree più interne e meno servite della Calabria. Tra i nuovi presìdi figurano quelli di Cassano all’Ionio e Trebisacce, mentre prosegue l’iter per l’apertura di nuove Case Rifugio. Sono già operativi, inoltre, i progetti finanziati con ulteriori 350.000 euro di risorse regionali dell’annualità 2026, rivolti ai minori vittime di violenza assistita. Gli interventi sono destinati ai bambini e ai ragazzi che assistono alle violenze tra le mura domestiche e che necessitano di specifici percorsi di riconoscimento, protezione e sostegno.

Nasce la Rete regionale Codice Rosa nei Pronto Soccorso

Sul versante sanitario, la Giunta regionale ha approvato l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento della Rete regionale Codice Rosa, dando attuazione all’articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 30 giugno 2025. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e proposta congiuntamente dagli Assessorati al Welfare e alla Salute, introduce un modello integrato e omogeneo di accoglienza, assistenza e presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, compresi quelli vittime di violenza assistita. Il nuovo modello individua nel Pronto Soccorso il punto primario per l’emersione dei casi di violenza e l’attivazione dei percorsi ospedalieri, garantendo tempestività, ascolto protetto, riservatezza e prevenzione della vittimizzazione secondaria.

La rete si fonda su un approccio multidisciplinare, con referenti dedicati in ogni Azienda Sanitaria Provinciale e Azienda Ospedaliera, assicurando la continuità assistenziale tra ospedali, consultori familiari, servizi sociali, Centri Antiviolenza e Case Rifugio autorizzati. Previsti anche la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori sanitari e sociosanitari, una governance condivisa e il sostegno ai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV).

Progetto “Donne Libere”: già 166 donne prese in carico

L’indipendenza economica e abitativa rappresenta un altro elemento centrale della strategia regionale per consentire alle vittime di uscire concretamente dalle situazioni di violenza. “Senza indipendenza economica e senza una casa sicura – evidenzia l’assessore – la libertà rischia di restare soltanto una parola. Ad oggi sono già 166 le donne prese in carico con l’Avviso “Donne Libere”: un dato che dimostra come la macchina si sia messa in moto sul territorio, ma che per noi è soltanto il punto di partenza di un lavoro che stiamo accompagnando passo dopo passo affinché ogni percorso si traduca in autonomia reale”. L’Avviso “Donne Libere”, finanziato con 3.486.200 euro attraverso il PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, vede attualmente 15 progetti operativi, avviati tra marzo e maggio 2026. Dai primi report trimestrali risultano 166 donne prese in carico, rispetto alle 776 previste, e 177 partecipanti complessivi, a fronte dei 992 programmati.

Nel dettaglio, sono stati avviati 96 progetti personalizzati di empowerment, 84 inserimenti in orientamento sociale, 58 in orientamento al lavoro, 27 percorsi di conciliazione vita-lavoro e 8 sostegni economici diretti, oltre alle attività di assistenza psicologica e legale. Attivati anche i primi tre tirocini formativi, una borsa lavoro e tre interventi di sostegno abitativo. Si tratta di servizi destinati a entrare a pieno regime nel corso del 2027, con il progressivo avanzamento dei progetti. A queste misure si aggiungono le risorse del Fondo DPCM 2025, con 452.400 euro per l’empowerment e il reinserimento socio-lavorativo, 300.000 euro per l’autonomia abitativa e 125.400 euro per la formazione. Sul piano istituzionale, inoltre, è stata introdotta la Valutazione di Impatto di Genere (VIG) ed è stato avviato il percorso verso il primo Bilancio di Genere della Regione Calabria.

Straface: “l’impegno contro la violenza deve durare tutto l’anno”

“Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto per la visione condivisa e il sostegno costante – conclude l’assessore Straface –, e ancora il Dipartimento Welfare e gli uffici regionali, l’Ufficio Scolastico Regionale, le forze dell’ordine, la magistratura, gli Ambiti Territoriali Sociali e le operatrici dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. La libertà e la dignità delle donne sono la misura della civiltà della nostra terra: continueremo a lavorare ogni giorno, con i fatti e con il cuore, affinché nessuna donna debba più avere paura e possa scegliere autonomamente come vivere la propria vita”.