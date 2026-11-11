Calabria, oltre 34 mila aziende agricole guidate da donne: un’impresa su tre è al femminile. Il premio di Coldiretti

In Calabria oltre un’azienda agricola su tre è guidata da una donna. Sono infatti 34.761 le imprese agricole condotte o gestite da imprenditrici, su un totale di circa 94mila aziende presenti sul territorio regionale. A fotografare il protagonismo femminile nel settore primario è l’Atlante delle donne in agricoltura del Crea, i cui dati confermano il peso crescente delle donne nell’economia rurale calabrese. Una presenza che non si limita alla produzione agricola, ma si traduce sempre più spesso in innovazione, inclusione sociale, tutela delle comunità e nuove opportunità occupazionali. È questo il quadro che emerge anche dalle esperienze valorizzate da Donne Coldiretti attraverso la quarta edizione del premio “Amiche della Terra – Storie di donne che nutrono il mondo”, un’iniziativa dedicata alle imprenditrici capaci di custodire le tradizioni del mondo rurale e, contemporaneamente, sperimentare nuovi modelli di sviluppo. Storie differenti, accomunate dalla capacità di trasformare le difficoltà in opportunità e di rendere l’agricoltura un motore di crescita economica e coesione sociale.

Agricoltura sociale, nuove opportunità per le imprese calabresi

Il contributo delle imprenditrici assume un significato particolarmente importante nelle aree rurali e interne della Calabria, dove le aziende agricole rappresentano non soltanto una fonte di reddito e occupazione, ma anche un presidio economico e sociale fondamentale per la tenuta delle comunità. In questo contesto, l’agricoltura sociale può diventare uno strumento concreto di welfare di prossimità, attraverso la collaborazione tra imprese agricole, Comuni, Aziende sanitarie, servizi sociali, istituzioni scolastiche e organizzazioni del Terzo Settore. Le fattorie sociali possono così affiancare alle attività produttive servizi rivolti alle persone, percorsi di inclusione e iniziative capaci di contribuire al mantenimento di attività economiche e servizi nei territori più fragili. Un percorso che in Calabria trova un ulteriore impulso nell’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 7/2025 sull’agricoltura sociale, un provvedimento fortemente sostenuto da Coldiretti. “Un ulteriore grande contributo sta arrivando dall’approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 7/2025 sull’agricoltura sociale fortemente sostenuto dalla Coldiretti. La multifunzionalità si amplia insomma: le aziende agricole potranno affiancare alla produzione di cibo servizi alla persona, inclusione e nuove attività capaci di generare reddito e occupazione”, afferma Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria.

Il premio “Amiche della Terra” e il riconoscimento alle imprenditrici agricole

Il ruolo delle donne nel futuro dell’agricoltura è stato al centro della quarta edizione del premio “Amiche della Terra – Storie di donne che nutrono il mondo”, promosso da Donne Coldiretti per riconoscere il valore delle imprenditrici che coniugano tradizione, capacità imprenditoriale e innovazione. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta a Palazzo Rospigliosi, a Roma, alla presenza del segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, del presidente Ettore Prandini e della responsabile Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra. All’iniziativa hanno partecipato anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenuto in collegamento video, la presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio e sulla violenza di genere Martina Semenzato, la presidente della Fondazione Maxxi Maria Emanuela Bruni e la giornalista Rai Sveva Sagramola, nella veste di ambasciatrice dell’agricoltura italiana. Il premio viene conferito all’inizio dell’annata agraria e si inserisce nell’Anno Internazionale delle Donne in Agricoltura proclamato dalle Nazioni Unite e dalla Fao. L’obiettivo è dare visibilità a donne capaci di affrontare sfide complesse, costruire nuove opportunità imprenditoriali e contribuire concretamente allo sviluppo dei territori.

La storia di Stefania Mazzotta, dalla Calabria un esempio di inclusione e lotta al caporalato

Tra le esperienze ricordate da Coldiretti Calabria c’è quella di Stefania Mazzotta, imprenditrice agricola di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, alla quale è stato assegnato il premio “Amiche della Terra” nella seconda edizione. Madre di quattro figli e impegnata nella produzione di prodotti ortofrutticoli, dal 2019 ha scelto di dedicare una parte importante della propria attività all’inclusione dei migranti, dando vita a un’esperienza di accoglienza e di contrasto al caporalato. Il suo impegno si è concretizzato anche nel lancio di un progetto di agricoltura sociale rivolto a giovani provenienti da percorsi di vita difficili, con l’obiettivo di offrire opportunità di inclusione e dignità e contribuire a contrastare le disuguaglianze che colpiscono chi nasce e cresce in contesti svantaggiati. Una vicenda che dimostra come l’impresa agricola possa andare oltre la produzione di cibo, diventando uno spazio di integrazione e riscatto sociale. Quella di Stefania Mazzotta è soltanto una delle numerose storie di imprenditrici che testimoniano la vitalità di una Calabria che non vuole arrendersi alle difficoltà. Donne che ogni giorno mettono in campo resilienza, competenze gestionali e coraggio per affrontare le sfide del settore, contribuendo alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dei redditi agricoli e alla costruzione di nuove prospettive per le comunità locali.