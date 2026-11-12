Dissesto idrogeologico, Minasi (Lega): “dal Ministero oltre 10,3 milioni per la Calabria, fatti concreti e cantieri rapidi per proteggere il territorio”

“Lo stanziamento di oltre 10,3 milioni di euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la Calabria rappresenta l’ennesima dimostrazione tangibile dell’attenzione prioritaria che la Lega e il Governo riservano alla tutela del nostro territorio e alla sicurezza dei cittadini. Risorse interamente ministeriali che andranno a incidere su criticità storiche nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, traducendosi finalmente in opere attese da tempo”.

Lo dichiara la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi, commentando il piano di interventi annunciato dal viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava.

“Voglio ringraziare il viceministro Vannia Gava per la costante determinazione e per un lavoro politico serio e capillare, volto non soltanto a individuare le coperture finanziarie, ma soprattutto ad abbattere la burocrazia. Con il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario e le semplificazioni normative introdotte, l’obiettivo primario è passare in tempi celeri dalle delibere ai cantieri operativi, garantendo che ogni singolo euro si traduca in protezione reale per le nostre comunità”.

“Parliamo di interventi strategici ad alto impatto – sottolinea la senatrice leghista – che mirano a mettere in sicurezza assi viari nevralgici, corsi d’acqua e centri abitati esposti a frane e allagamenti. Tra le opere previste, spiccano i 3,6 milioni di euro per la SP 8/2 nei pressi di Cropani e i 2,2 milioni per la SP 192 a Corigliano-Rossano, due arterie fondamentali per la mobilità locale. Altrettanto cruciali sono i 2,1 milioni destinati alla messa in sicurezza del fiume Corace a Gimigliano, gli 1,1 milioni per il consolidamento del centro abitato di Serrastretta, gli oltre 857 mila euro per l’officiosità idraulica del fiume Tacina tra Petilia Policastro e Roccabernarda e i 444 mila euro per il reticolo idrografico a Nocera Tirinese”.

“La prevenzione del rischio idrogeologico – conclude Minasi – non è solo una doverosa misura di salvaguardia ambientale e di protezione della vita umana, ma è la precondizione indispensabile per consentire alla Calabria di crescere, attrarre investimenti e garantire collegamenti sicuri. Dalle parole ai fatti: la Lega al governo continua a dimostrare con serietà, pragmatismo e risposte concrete la propria vicinanza al territorio calabrese”.