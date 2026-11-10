Calabria, Occhiuto presenta il piano per la crescita economica: dal Ponte sullo Stretto al Porto di Gioia Tauro, nuovi investimenti e lavoro finanziato per tre anni

Una Calabria che punta ad attrarre nuovi investimenti, creare occupazione e rafforzare il proprio ruolo economico nel Mediterraneo, sfruttando le potenzialità del porto di Gioia Tauro, del turismo, dell’energia e delle tecnologie digitali. È la strategia illustrata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un’intervista rilasciata a Michelangelo Borrillo e pubblicata oggi, 10 novembre, sul Corriere della Sera. Al centro del progetto ci sono quattro filiere di sviluppo, nuovi strumenti per sostenere le aziende che scelgono di investire in Calabria e interventi destinati alla formazione universitaria. Tra le misure annunciate spicca la possibilità di finanziare il costo del lavoro per tre anni, insieme alle opportunità offerte dalla Zona economica speciale e agli investimenti nelle infrastrutture.

Occhiuto: quattro filiere per collegare la Calabria al resto del mondo

Il governatore parte dal ruolo strategico della Calabria e dai collegamenti economici che possono contribuire alla crescita del territorio. Accanto al progetto del Ponte sullo Stretto, Occhiuto individua “altri collegamenti fondamentali per lo sviluppo regionale, rappresentati dalle filiere produttive già presenti e da quelle da rafforzare. Le priorità indicate sono logistica e attività portuali, turismo ed energia, con le tecnologie digitali a svolgere una funzione trasversale. L’obiettivo è valorizzare le risorse della regione, migliorare la capacità di attrarre imprese e creare nuove opportunità occupazionali”. Occhiuto richiama anche i dati economici della Calabria, evidenziando “come nel 2025 il prodotto interno lordo regionale sia cresciuto dell’1,1%, a fronte di una crescita media italiana dell’1%. Il governatore sottolinea inoltre l’andamento delle esportazioni, aumentate del 10,8%, e il calo della disoccupazione al 9,8%“.

Il porto di Gioia Tauro e la sfida della logistica: quasi 4,5 milioni di container movimentati

Uno dei pilastri della strategia regionale è rappresentato dal porto di Gioia Tauro, infrastruttura centrale per i collegamenti commerciali internazionali e per lo sviluppo della logistica nel Mezzogiorno. Nell’intervista Occhiuto evidenzia i risultati dello scalo, che “nel 2025 ha movimentato quasi 4,5 milioni di TEU, unità di misura dei container, confermandosi tra i principali porti italiani per il transhipment e collocandosi al 48° posto nella graduatoria mondiale”. Il presidente della Regione guarda anche alle prospettive di sviluppo dell’area retroportuale, dove “la disponibilità di spazi potrebbe consentire la nascita di nuove attività produttive e logistiche. Tra le opportunità citate figura la possibilità di realizzare un insediamento di Amazon, sul quale il governatore richiama l’attenzione come potenziale investimento per il territorio”. La strategia regionale prevede inoltre la valorizzazione della Zona economica speciale, con l’obiettivo “di favorire nuovi insediamenti industriali e rafforzare la competitività della Calabria”.

Nuovi investimenti in Calabria: finanziamento del costo del lavoro per tre anni

Uno degli aspetti più rilevanti del piano illustrato da Occhiuto riguarda “le agevolazioni destinate alle imprese che decidono di investire in Calabria”. Il governatore annuncia la possibilità “di sostenere una parte consistente del costo del personale, prevedendo il finanziamento del 50% del costo del lavoro per tre anni per le aziende che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale”. Si tratta di uno strumento che, secondo la strategia illustrata dal presidente, dovrebbe “contribuire ad aumentare l’attrattività della Calabria, riducendo i costi iniziali per le imprese e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro”. Accanto a questa misura, Occhiuto richiama gli investimenti realizzati da importanti gruppi internazionali, tra cui Baker Hughes, Ntt Data, Atos, Lutech, Entopan, Ryanair, Msc, A2A, Hitachi, Accenture, Jakala, Falkensteiner Turismo, Granarolo, Agrinesta e Suez. Il governatore sottolinea il ruolo del gruppo Ecosistem e segnala “una crescita degli investimenti e dell’interesse per il sistema produttivo regionale. Nel quadro degli incentivi richiama anche il credito d’imposta, che può rappresentare un ulteriore elemento di attrazione per le aziende”.

Energia e agroindustria: il progetto del rigassificatore e della piastra del freddo

Tra i settori considerati strategici figura anche quello energetico. Occhiuto prospetta “la possibilità di realizzare un rigassificatore in grado, secondo quanto dichiarato nell’intervista, di produrre una quantità di gas pari alla metà di quella che l’Italia importava dalla Russia”. Il progetto potrebbe essere collegato allo sviluppo “di una grande piastra del freddo, destinata alla conservazione e alla lavorazione di prodotti alimentari congelati, con l’obiettivo di creare un nuovo distretto dell’agroindustria al servizio del Mezzogiorno”. La combinazione tra infrastrutture portuali, disponibilità energetica e spazi retroportuali viene dunque indicata “come una delle possibili leve per ampliare le attività produttive e logistiche della Calabria”.

Università, 50 milioni per il diritto allo studio e altri 25 milioni per i prestiti d’onore

La strategia di sviluppo della Calabria passa anche dal rafforzamento del sistema universitario e dalla formazione delle nuove generazioni. Occhiuto ricorda che la Regione “ha destinato 50 milioni di euro al diritto allo studio universitario, attraverso borse di studio, e annuncia ulteriori 25 milioni di euro per un sistema di prestiti d’onore legati al merito”. Un altro intervento riguarda il potenziamento dell’offerta formativa. Il presidente sottolinea che “il rapporto tra università e sistema produttivo deve essere rafforzato, con particolare attenzione alle competenze richieste dalle imprese e alle opportunità offerte dal settore digitale”. Nell’intervista viene citata anche l’Università della Calabria, con riferimento “al percorso di sviluppo dell’ateneo e alle opportunità di formazione nel settore informatico, in un contesto regionale nel quale le tecnologie digitali vengono considerate strategiche per tutte le principali filiere economiche”.

Turismo e aeroporti: la Calabria punta ad aumentare i collegamenti

Un altro capitolo centrale della strategia regionale riguarda il turismo, settore che Occhiuto considera fondamentale per la crescita economica della Calabria. Il governatore richiama “gli investimenti realizzati per rafforzare il sistema aeroportuale e migliorare l’accessibilità della regione, con particolare riferimento agli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone”. Nell’intervista viene indicato l’obiettivo di arrivare a 5 milioni di passeggeri negli aeroporti calabresi, “valorizzando il potenziale turistico della regione e la sua posizione geografica. La Calabria può contare su oltre 800 chilometri di costa, un patrimonio che, nella visione del presidente, deve essere accompagnato da collegamenti più efficienti e da una maggiore capacità di attrarre visitatori italiani e internazionali”.

Innovazione digitale e intelligenza artificiale, la sfida per il futuro della Calabria

La componente tecnologica rappresenta il filo conduttore dell’intero piano di sviluppo. Occhiuto individua “nelle tecnologie digitali e nell’intelligenza artificiale strumenti fondamentali per rendere più competitive le imprese e accompagnare la trasformazione economica della regione”. Il governatore richiama in particolare “le opportunità legate alla realizzazione di data center, infrastrutture sempre più importanti per lo sviluppo dei servizi digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale”.