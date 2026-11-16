Calabria, Occhiuto lancia un appello alle imprese: “pagate meglio i giovani laureati, così possiamo fermare la fuga dei cervelli”

A margine del convegno nazionale del Codau all'Unical, il presidente della Regione sottolinea il ruolo strategico delle università calabresi per lo sviluppo economico e richiama le aziende: “L'investimento nei cervelli migliori va ben remunerato”. E sul futuro degli atenei dopo il Pnrr rassicura: “Hanno ricevuto dalla Regione molte più risorse, nulla da temere”

occhiuto Università, ricerca e innovazione in Calabria

L’Unical e le università calabresi sono la grande occasione della Calabria. Sono l’infrastruttura essenziale per produrre sviluppo che, ormai, si costruisce sulle conoscenze“. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando a Rende (Cosenza) a margine del convegno nazionale del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) sul futuro delle università dopo il Pnrr. “Tante imprese – ha proseguito Occhiutodecidono di allocarsi laddove ci sono laureati che possano lavorare nelle loro attività. L’auspicio è che lo capisca bene anche il sistema produttivo. Spesso molti laureati calabresi preferiscono andare fuori perché sono meglio pagati. Anche le imprese calabresi devono capire che l’investimento nei cervelli migliori è, appunto, un investimento e va ben remunerato“. Sul futuro delle università dopo il Pnrr Occhiuto ha spiegato che “l’università, in questi anni, ha avuto dalla Regione ben più risorse di quante ne abbia avute dal Pnrr. Credo che non abbiano nulla da temere per il futuro anzi il mio auspicio è che si mantengano così di qualità“.

Leggi altri articoli di Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google