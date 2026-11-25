Estendere il Reddito di merito ai migliori diplomati degli ITS e incentivare l’inserimento dei giovani nelle imprese artigiane attraverso un contributo economico regionale. È la proposta avanzata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dell’assemblea per i 40 anni di Confartigianato Calabria, a Catanzaro. L’idea del governatore è quella di affiancare alle risorse già destinate al finanziamento dell’apprendistato ulteriori fondi regionali, ipotizzando un beneficio economico mensile per i giovani che scelgono di intraprendere un percorso professionale nel settore dell’artigianato.

Calabria, l’ipotesi di un contributo regionale da 500 euro al mese

“Vorremo aggiungere risorse della Regione a quelle con le quali si finanzia l’apprendistato. Ho fatto il Reddito di merito per gli universitari e mi piacerebbe poter estendere questa possibilità premiando il merito dei migliori diplomati che escono dagli Its e che potrebbero avere, ad esempio, 500 euro al mese se vanno a lavorare in un’impresa artigiana che, magari, oltre a pagarli come apprendisti può dar loro la possibilità di ricevere questo beneficio dalla Regione”. La proposta punta dunque a coniugare la valorizzazione del merito, la formazione professionale e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un sostegno economico aggiuntivo rispetto alla retribuzione prevista dal contratto di apprendistato. Al momento si tratta di un’ipotesi ancora da approfondire, come precisato dallo stesso presidente della Regione Calabria. “E’ un’idea, avremo tempo di verificarla”, conclude Occhiuto.