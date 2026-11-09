Calabria, Occhiuto lancia la proposta: “un progetto pilota per far rinascere le imprese confiscate alla ’Ndrangheta”

“Sto pensando di avviare in Calabria un progetto pilota che sia incentrato sul riutilizzo delle imprese confiscate alla ‘Ndrangheta, analogamente a quanto avviene per i beni. Sarebbe bello intervenire con una innovazione normativa, magari coinvolgendo pubblico e privato, e penso a imprenditori compresi in una ‘white list’ che ne certifichi la bontà in termini di distanza da ambienti della criminalità organizzata, per fornire supporto a queste imprese che, depurate da eventuali condizionamenti, possono essere una risorsa per lo sviluppo dei territori, oltre che costituire opportunità di impiego. Fare questo sarebbe una concreta dimostrazione della forza dello Stato”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo questa mattina a Diamante (Cosenza) all’inaugurazione di un Commissariato della Polizia, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e di altre autorità politiche e delle forze dell’ordine. Quanto alle attività poste in essere in tema di recupero e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il governatore ha ricordato che “la Calabria è una delle regioni nelle quali si registrano le più alte percentuali di affidamento di questi beni a soggetti deputati al loro utilizzo per le finalità riconosciute dalla legge”.