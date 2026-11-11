Calabria: Occhiuto incontra i colossi della finanza a Milano, tra il record del porto di Gioia Tauro e il boom degli aeroporti

Pil in crescita dell’1,1%, 20.300 occupati in più in un anno, un porto da record e aeroporti che crescono quattro volte la media nazionale. La Calabria è una regione vivace, che cresce più delle altre, che sta cambiando passo e che offre innumerevoli opportunità a chi vuole investire. È il messaggio emerso oggi nella Sala Buzzati durante “Il ponte che c’è già. Attrattività Italia: Calabria, investire nei territori”, l’incontro promosso da L’Economia del “Corriere della Sera” con Regione Calabria e Fincalabra, con il contributo tecnico di FuturItaly, che ha riunito istituzioni, imprese e investitori sulle prospettive economiche della regione e sugli strumenti per accompagnare nuovi investimenti.

Working paper di Futuritaly: i numeri della crescita

+1,1% il Pil nel 2025 , sopra la media nazionale e del Mezzogiorno. Secondo Banca d’Italia, anche nei primi mesi del 2026 la Calabria è la regione che cresce di più, con un +1,3% .

, sopra la media nazionale e del Mezzogiorno. Secondo Banca d’Italia, anche nei primi mesi del 2026 la Calabria è la regione che cresce di più, con un . +3,8% gli occupati, circa 20.300 lavoratori in più , a fronte dello 0,8% nazionale; disoccupazione scesa al 9,8%.

, a fronte dello 0,8% nazionale; disoccupazione scesa al 9,8%. Oltre 1 miliardo di export per il quinto anno consecutivo (+10,8%), e un ulteriore +5,4% nel primo semestre 2026, più di Italia e Sud.

per il quinto anno consecutivo (+10,8%), e un ulteriore +5,4% nel primo semestre 2026, più di Italia e Sud. 4,49 milioni di container movimentati nel 2025 a Gioia Tauro (+14%), record storico : primo scalo italiano di transhipment e 48° porto al mondo.

: primo scalo italiano di transhipment e 48° porto al mondo. 4,3 milioni di passeggeri negli aeroporti calabresi, +21% contro il +5% nazionale, con un +56,7% a Reggio Calabria .

contro il +5% nazionale, con un . +28,5% le presenze turistiche straniere, +11,6% quelle complessive , anche grazie al Giro d’Italia e, a dicembre, alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria.

, anche grazie al Giro d’Italia e, a dicembre, alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria. Da 26 a 42 miliardi il fatturato delle imprese tra il 2013 e il 2023 (+64%).

tra il 2013 e il 2023 (+64%). +108,3% il valore aggiunto dei gruppi esteri tra il 2017 e il 2023; le multinazionali generano il 18% del valore aggiunto delle imprese.

tra il 2017 e il 2023; le multinazionali generano il 18% del valore aggiunto delle imprese. 607 ettari l’agglomerato industriale ZES di Gioia Tauro , con 35 imprese già insediate.

, con 35 imprese già insediate. 10,8 posti letto ogni 100 abitanti , più della media italiana (9,3) e del Mezzogiorno (6,9).

, più della media italiana (9,3) e del Mezzogiorno (6,9). Più del doppio l’energia elettrica prodotta rispetto a quella consumata, con 3.173 MW di nuove rinnovabili previste entro il 2030 .

. +52,9% gli addetti al software tra il 2020 e il 2024, oltre il doppio della media nazionale.

Occhiuto: “in Calabria stiamo costruendo un ecosistema sempre più favorevole alle imprese e all’attrazione degli investimenti”

Numeri che, per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, confermano la direzione intrapresa: “in Calabria stiamo costruendo un ecosistema sempre più favorevole alle imprese e all’attrazione degli investimenti. Abbiamo lavorato per rendere la Regione non soltanto un territorio ricco di potenzialità, ma un luogo nel quale gli imprenditori possano trovare condizioni concrete per investire, crescere e creare occupazione. La ZES rappresenta, in questo senso, uno strumento fondamentale. Gli incentivi sono importanti, ma per un’impresa la vera differenza la fanno soprattutto la certezza delle autorizzazioni, la semplificazione amministrativa e tempi rapidi e prevedibili per realizzare i propri progetti. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo inoltre ottenuto dalla Commissione europea una deroga che consente alla Calabria, unica regione in Italia, di detassare fino al 50% il costo del lavoro per tre anni. Si tratta di un’opportunità straordinaria per le aziende che scelgono di investire nella nostra regione e di una leva importante per favorire nuove assunzioni e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Io interpreto il mio ruolo di presidente della Regione con lo stesso approccio con cui un imprenditore guida la propria azienda: lavorando per risolvere i problemi, individuando soluzioni e creando le condizioni perché le cose funzionino. Ma credo anche che sia importante raccontare le opportunità della Calabria, le potenzialità, le ricchezze”.

“Questo modo di procedere ci ha consentito di ottenere risultati significativi e, soprattutto, di contribuire a cambiare la narrazione della nostra regione. Investire in Calabria oggi è una scelta lungimirante. Siamo una regione vivace, abbiamo Università di grandissima qualità, la nostra posizione geografica, al centro del Mediterraneo e lungo le principali direttrici dei traffici internazionali, rappresenta un vantaggio competitivo straordinario. Possiamo diventare un hub strategico dell’Europa nel Mediterraneo, un punto di riferimento per la logistica, le produzioni e gli scambi commerciali. La Calabria ha tutte le condizioni per essere protagonista di una nuova stagione di sviluppo. Il nostro compito è quello di stimolare il mercato per trasformare queste potenzialità in nuovi investimenti, lavoro e crescita economica”, sottolinea Occhiuto.

Logistica, turismo, energia e digitale: le filiere strategiche per lo sviluppo della Calabria

Su queste basi si è sviluppo il confronto, che ha individuato nella logistica e nelle attività portuali, nel turismo, nell’energia e nel digitale sono le filiere su cui costruire nuove occasioni di sviluppo. Corre il comparto tecnologico: il polo di Cosenza è l’ottavo sistema locale italiano per occupazione informatica, primo nel Mezzogiorno. L’Università della Calabria è prima in Italia per l’informatica nel ranking di Shanghai 2026 e a settembre la Regione ha firmato con il Governo e con l’ateneo un accordo su intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e data center.

Investimenti in Calabria: incentivi alle imprese, ZES e grandi progetti per le infrastrutture

Chi investe in Calabria può contare sulle intensità di aiuto più elevate riconosciute dall’Unione europea, sulla Zes unica e su contributi regionali per le grandi imprese fino al 40%, e al 65% per la ricerca industriale. Si apre inoltre una nuova stagione di grandi affidamenti nei servizi pubblici: una concessione ventennale per il ciclo dei rifiuti stimata in oltre 8 miliardi di euro, circa 700 milioni di investimenti nel servizio idrico e 215,5 milioni per gli aeroporti.

Il confronto a Milano con i vertici delle grandi imprese e della finanza

L’incontro si è articolato in due momenti. La tavola rotonda – aperta da un’intervista istituzionale del vice direttore del “Corriere della Sera”, Daniele Manca, al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – ha visto la partecipazione di Mario Altieri, Country Head per l’Italia di Morgan Stanley; Ludovico Diaz, amministratore delegato di NTT DATA Italia; Francesco Canzonieri, amministratore delegato e presidente dei Comitati Investimenti ed ESG di Nextalia SGR S.p.A.; Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A; e Francesco Profumo, già ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e presidente di Isybank.

Occhiuto incontra a porte chiuse i rappresentanti di Morgan Stanley, HSBC e dei grandi gruppi internazionali

Prima dell’evento, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato a porte chiuse alcuni tra i principali esponenti del mondo economico, finanziario e imprenditoriale, in un momento di confronto dedicato alle prospettive di investimento e alle opportunità di sviluppo della Calabria.

All’incontro hanno partecipato Mario Altieri, Country Head e Managing Director di Morgan Stanley; Anna Tavano, CEO di HSBC Italia; Flavio Valeri, presidente di Lazard Italia Financial Advisory; Gianluca Ricci, Managing Director di Macquarie Asset Management; Lorenzo Santulli, Director di Advent International; Paul Schapira, Senior Advisor di Bregal Milestone; Francesco Pansa, Managing Director di Fortress Investment Group; Andrea Donzelli, Country Head Italia e Vice Chairman Investment Banking di Jefferies; Andrea Cornetti, amministratore delegato Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR; Stefano Scalera, amministratore delegato di Invimit SGR; Alessandro Vadagnini, Business Development di Falkensteiner Michaeler Tourism Group; Giuseppe Mitola, presidente del Distretto Aerospaziale Abruzzo e Senior Vice President di Leonardo; Simone Biondi, VP Business Development di Sizable Energy; Emanuela Trentin, amministratore delegato di Veolia Italia; Nicola Mangia, Market Leader per l’Italia di DXC Technology; Matteo de Brabant, founder e chairman di Jakala Group; Davide Cilli, amministratore delegato di Comtel; Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden; Francesco Beraldi, CEO di O2E; Fabio Tarantino, co-fondatore e amministratore delegato di Altrama Italia; Francesco Zaccariello, fondatore di Zeta Holding e di eFarma.

Presenti, inoltre, il rettore dell’Università della Calabria (UniCal) di Cosenza, Gianluigi Greco, e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ente che governa il porto di Gioia Tauro, Paolo Piacenza.

“Il ponte che c’è già”, le prospettive per attrarre nuovi capitali in Calabria

“Il ponte che c’è già” si conferma una piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese e investitori. La Regione Calabria intende rafforzare tutti gli strumenti utili a favorire partnership, attrarre capitali e accompagnare lo sviluppo delle filiere strategiche, perché la crescita si traduca in nuove opportunità di lavoro.