Nuove assunzioni di medici, psicologi, educatori, assistenti sociali e infermieri per potenziare i servizi pubblici dedicati alla cura delle dipendenze patologiche in Calabria. Il Dipartimento Salute e Servizi sanitari della Regione ha trasferito alle cinque Aziende sanitarie provinciali calabresi i fondi destinati al rafforzamento degli organici dei SerD, i Servizi per le dipendenze, presenti sul territorio regionale. Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare la capacità di risposta delle strutture sanitarie che si occupano della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle dipendenze da sostanze e dei disturbi comportamentali, compreso il gioco d’azzardo. Il provvedimento rappresenta uno dei primi passaggi operativi della programmazione triennale 2025-2027 predisposta dalla Regione Calabria, sostenuta da un finanziamento del Ministero della Salute superiore agli 8 milioni di euro. Le risorse trasferite alle ASP saranno destinate all’inserimento di nuove figure professionali specialistiche, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale e garantire percorsi di cura più tempestivi e strutturati.

Nuovo personale nei SerD, Straface: “Non lasciare solo nessuno”

Il potenziamento dei servizi per le dipendenze patologiche punta a rispondere a bisogni sanitari e sociali che coinvolgono non soltanto le persone direttamente interessate, ma anche le loro famiglie. La Regione intende rafforzare la rete pubblica attraverso professionalità differenti, in grado di assicurare un approccio integrato alla presa in carico dei pazienti, dall’ascolto iniziale fino ai percorsi terapeutici e di recupero. L’assessore regionale al Welfare con delega alle dipendenze patologiche, Pasqualina Straface, sottolinea l’importanza di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti, capaci di rendere più accessibili i servizi e di affrontare un fenomeno che interessa diverse fasce della popolazione.

“Con questo stanziamento diamo una risposta immediata ai bisogni dei territori, potenziando i nostri servizi con le figure professionali indispensabili per garantire ascolto, presa in carico tempestiva e percorsi di cura efficaci – dichiara l’assessore regionale al Welfare con delega alle dipendenze patologiche, Pasqualina Straface -. Le dipendenze, dalle sostanze fino al gioco d’azzardo, sono una ferita profonda che colpisce la dignità delle persone e mette a dura prova la tenuta di interi nuclei familiari. Il dovere delle istituzioni è non lasciare solo nessuno, costruendo una rete di protezione capace di agire tanto sulla prevenzione quanto sul recupero”.

Un piano da oltre 8 milioni per prevenzione, gioco d’azzardo e reinserimento sociale

L’intervento sugli organici dei SerD si inserisce in una strategia regionale più ampia, articolata su diverse direttrici e destinata a svilupparsi nel triennio 2025-2027. Il programma predisposto dal Dipartimento Salute e Servizi sanitari prevede infatti, accanto al rafforzamento dell’assistenza specialistica, progetti di prevenzione universale e selettiva rivolti in particolare ai giovani, con attività da realizzare nelle scuole e nei luoghi abituali di aggregazione. Un’altra componente riguarda il potenziamento dei servizi dedicati alla diagnosi e alla cura dei disturbi legati al gioco d’azzardo, mentre specifici percorsi saranno destinati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone che hanno superato una condizione di tossicodipendenza. La programmazione comprende inoltre campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all’intera popolazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza delle dipendenze patologiche e delle possibilità di prevenzione, assistenza e recupero.

La strategia regionale si fonda anche sul coordinamento tra le diverse realtà che operano nel settore, attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie pubbliche, delle comunità terapeutiche e degli organismi impegnati nel monitoraggio del fenomeno. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete territoriale capace di affrontare in modo integrato le dipendenze da sostanze legali e illegali e quelle di natura comportamentale, superando una gestione frammentata degli interventi. In questo contesto, il trasferimento delle risorse alle cinque ASP costituisce il passaggio necessario per consentire il rafforzamento del personale, mentre le altre azioni previste dal piano riguardano la prevenzione, il trattamento e il sostegno al ritorno alla vita sociale e lavorativa.

“Siamo riusciti a costruire un percorso progettuale virtuoso e condiviso – prosegue l’assessore Straface – mettendo in rete la Regione, i SerD, le Comunità terapeutiche e l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche. Solo attraverso questa sinergia istituzionale e operativa possiamo contrastare con efficacia ogni forma di dipendenza, legale e illegale, rimettendo la prevenzione, la salute e il futuro dei nostri giovani al centro dell’agenda politica e sociale della Calabria”.