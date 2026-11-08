Calabria, nasce la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”: il Partito Comunista punta sui giovani

Una nuova iniziativa dedicata alla formazione politica dei giovani prende forma in Calabria. Il Partito Comunista di Unità Popolare della Calabria ha organizzato la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”, un progetto che intende valorizzare la preparazione delle nuove generazioni e riprendere una tradizione storica della cultura politica comunista italiana, legata alla formazione dei quadri dirigenti. L’iniziativa si richiama esplicitamente all’esperienza e al pensiero di Antonio Gramsci, oltre che all’attività politica di Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer, individuando nell’approfondimento e nello studio strumenti fondamentali per la partecipazione alla vita pubblica. La scuola nasce dalla volontà degli organizzatori di proporre ai giovani un percorso di formazione politica, ponendo al centro l’importanza della conoscenza e della preparazione. Un progetto che sarà illustrato pubblicamente nei prossimi giorni attraverso un appuntamento dedicato alla presentazione del programma.

Le motivazioni alla base dell’iniziativa sono spiegate direttamente dal Partito Comunista di Unità Popolare della Calabria, che nella nota diffusa dagli organizzatori sottolinea il legame con la tradizione della formazione politica comunista. “Emulando e proseguendo l’attenzione alla formazione dei quadri dirigenti ideata da Antonio Gramsci e realizzata da Togliatti e Berlinguer abbiamo tenacemente voluto realizzare una scuola politica rivolta ai giovani”, si legge nel comunicato. Un richiamo che evidenzia l’obiettivo di recuperare e proseguire un’esperienza di formazione ritenuta centrale nella storia del movimento comunista, adattandola a un’iniziativa rivolta alle nuove generazioni. La scelta di dedicare la scuola a Mommo Tripodi accompagna dunque la nascita di un progetto che punta a rimettere al centro il ruolo della formazione nell’impegno politico.

Per presentare ufficialmente il programma della Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”, gli organizzatori hanno convocato una conferenza stampa per martedì 10 novembre alle ore 17:00, presso Spazio Open, in via Filippini. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti del progetto formativo promosso dal Partito Comunista di Unità Popolare della Calabria. L’appuntamento rappresenterà quindi l’occasione per conoscere più da vicino l’iniziativa e le attività previste dalla nuova scuola politica dedicata ai giovani, nel solco della tradizione richiamata dagli stessi promotori.