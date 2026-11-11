Calabria, nasce il Parco letterario Corrado Alvaro nel cuore dell’Aspromonte: sei itinerari e 6000 visitatori l’anno

Un nuovo importante progetto culturale e turistico prende forma in Calabria, nel cuore dell’Aspromonte. Il prossimo 16 novembre 2026 nascerà ufficialmente il Parco letterario Corrado Alvaro, dedicato a uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento, profondamente legato alla sua terra d’origine. Un’iniziativa attesa da oltre vent’anni che punta a trasformare i luoghi della vita e delle opere dell’autore in un grande itinerario culturale, naturalistico ed esperienziale.

La costituzione del Parco sarà sancita dalla firma della convenzione istitutiva tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte, Paesaggio Culturale Italiano, organizzazione che gestisce la rete dei Parchi letterari in Italia e nel mondo, e il Centro Internazionale di Studi “Corrado Alvaro”, al quale spetterà il compito di realizzare concretamente il progetto, in collaborazione con le istituzioni.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio letterario, paesaggistico e culturale dell’Aspromonte attraverso sei percorsi tematici, esperienze immersive e nuove tecnologie. Una proposta che, secondo le previsioni illustrate nel progetto, potrebbe richiamare almeno 6mila visitatori all’anno una volta raggiunta la piena operatività, generando nuove opportunità per un territorio caratterizzato da significative difficoltà economiche.

Il 16 novembre la firma: un progetto atteso da oltre vent’anni

La nascita del Parco letterario Corrado Alvaro rappresenta il risultato di un percorso avviato oltre vent’anni fa e successivamente rilanciato grazie all’impulso dell’onorevole Giusi Princi, all’epoca vicepresidente della Regione Calabria, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa.

Dopo una lunga fase di concertazione con il presidente dei Parchi letterari, Stanislao De Marsanich, il progetto è arrivato alla sottoscrizione della convenzione istitutiva, prevista per il 16 novembre.

Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti dei tre soggetti firmatari: il dottor Carullo per il Parco Nazionale dell’Aspromonte, il dottor Stanislao De Marsanich in qualità di presidente dei Parchi letterari e il professor Aldo Maria Morace, presidente del Centro Internazionale di Studi “Corrado Alvaro”.

Parteciperà anche Giusi Princi, che coordinerà gli interventi. È previsto inoltre il saluto del sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, chiamato a sottoscrivere la convenzione per conoscenza e collaborazione, considerato che il Parco letterario ricade interamente nell’area metropolitana. Sono attese anche numerose altre presenze istituzionali.

L’appuntamento assume un significato particolare perché coincide con il 70° anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro e si aggiunge a un altro importante traguardo culturale: l’istituzione dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Corrado Alvaro.

Due risultati che contribuiscono a rafforzare il riconoscimento dell’autore calabrese nel panorama letterario nazionale, collocandolo idealmente accanto a grandi protagonisti della letteratura ai quali sono già dedicati Parchi letterari, tra cui Virgilio, Petrarca, Montale, Shelley, Pasolini, d’Annunzio, Ovidio, Verga e Deledda.

Un nuovo Parco letterario in Calabria: cultura, memoria e turismo

Il Parco dedicato a Corrado Alvaro nasce all’interno della rete dei Parchi letterari italiani, che conta 33 realtà ufficialmente istituite, riconoscibili attraverso la caratteristica palmetta che ne contraddistingue l’appartenenza alla rete e le differenzia dalle iniziative non riconosciute.

In Calabria era già presente un Parco letterario dedicato a Ernst Bernhard e al Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, una realtà di particolare valore civile, impegnata a conservare la memoria degli eventi più drammatici della storia e a impedirne l’oblio.

Il nuovo Parco Corrado Alvaro si propone come un’iniziativa di ampio respiro, profondamente radicata nel territorio aspromontano, nel quale lo scrittore ha ambientato gran parte della sua produzione letteraria più significativa e conosciuta anche a livello internazionale.

Non si tratterà soltanto di un percorso dedicato alla memoria di un autore, ma di un progetto capace di mettere in relazione letteratura, paesaggio, patrimonio storico, tradizioni locali, artigianato ed enogastronomia, con l’obiettivo di favorire nuove forme di turismo culturale e sostenibile.

Sei percorsi alla scoperta della Calabria raccontata da Corrado Alvaro

Il progetto prevede la realizzazione di sei itinerari già delineati, pensati per consentire ai visitatori di conoscere i luoghi che hanno ispirato la scrittura di Corrado Alvaro e, attraverso di essi, scoprire la storia, le caratteristiche e le tradizioni delle comunità locali.

L’obiettivo è costruire un’offerta culturale innovativa, capace di richiamare sia i visitatori calabresi sia quelli provenienti da altre regioni e dall’estero, partendo dalla memoria collettiva e dalle radici comuni.

Il Parco intende inoltre contribuire alla costruzione di una memoria e di un’identità condivise, attraverso un percorso ispirato alla figura e all’opera dello scrittore, considerate un punto di collegamento tra i patrimoni letterari, sociali, antropologici e territoriali di una Calabria sospesa tra passato e futuro, ma ancora fortemente riconoscibile nei propri tratti identitari.

Un ulteriore obiettivo riguarda la creazione di un patto tra generazioni per la tutela del patrimonio culturale calabrese. Corrado Alvaro diventa così un ambasciatore delle radici e della storia regionale, attraverso una nuova narrazione della Calabria costruita con esperienze sensoriali che intrecciano letteratura, arte, memoria e tradizioni enogastronomiche.

Le condizioni per lo sviluppo dell’iniziativa sono considerate particolarmente favorevoli. Da una parte, il valore letterario di Alvaro, tra i maggiori autori del Novecento italiano, e il rapporto profondo e mai interrotto con l’Aspromonte. Dall’altra, le straordinarie caratteristiche di un territorio ricco di testimonianze naturali, storiche, religiose e culturali.

Gli itinerari saranno concepiti anche come un viaggio emotivo, fisico, culturale e intellettuale alla scoperta dell’ambiente, del paesaggio, delle tradizioni antropologiche, della storia e dei miti che hanno alimentato l’immaginario letterario dell’autore.

Realtà aumentata, intelligenza artificiale e panchine parlanti: il Parco punta sull’innovazione

Uno degli elementi più innovativi del progetto riguarda l’utilizzo delle tecnologie digitali per rendere ancora più coinvolgente la visita ai luoghi di Corrado Alvaro.

Nella sede del Parco è infatti previsto il ricorso a soluzioni tecnologiche avanzate, tra cui realtà aumentata, intelligenza artificiale e realtà virtuale, che permetteranno di realizzare esperienze immersive capaci di avvicinare il pubblico all’universo letterario dello scrittore.

Le soluzioni progettate si baseranno su tre principi fondamentali: ipermedialità del linguaggio, interattività della fruizione e abbattimento delle barriere fisiche, con particolare attenzione all’accessibilità per visitatori di ogni fascia d’età.

Gli itinerari saranno inoltre dotati di totem interattivi e panchine parlanti, strumenti pensati per arricchire la conoscenza dei luoghi, delle opere e delle vicende culturali legate allo scrittore.

Da San Luca al Santuario di Polsi: il viaggio nei luoghi di Alvaro

Il cuore del Parco letterario sarà San Luca, paese natale di Corrado Alvaro, da cui prenderanno avvio alcuni degli itinerari principali.

Il percorso partirà dalla casa natale dello scrittore, sede della Fondazione a lui intitolata, e dalla sede del Parco letterario, per proseguire attraverso il centro storico del paese.

Tra le tappe più significative figura la Chiesa madre di Santa Maria della Pietà, che custodisce al proprio interno un’Annunciazione di Nik Spatari. Il percorso comprenderà anche i resti di Palazzo Stranges, le cui scale sono legate alla figura di Antonello, protagonista di Gente in Aspromonte, e nel quale trova rifugio Babel, personaggio de L’uomo nel labirinto.

Un’altra tappa sarà la Loggia del Petto, dalla quale si apre una suggestiva veduta sul territorio circostante.

L’itinerario proseguirà lungo un tratto della fiumara Buonamico, tra le più caratteristiche dell’Aspromonte, fino ai ruderi dell’antico abitato di Potamia, nome utilizzato da Alvaro per indicare San Luca nel romanzo La cavalla nera. L’antico insediamento risulta abbandonato già dal XVI secolo.

Il viaggio continuerà nel cuore dell’Aspromonte fino al Santuario basiliano di Polsi, luogo di particolare rilevanza religiosa e culturale, al quale Alvaro dedicò nel 1912 uno dei suoi primi scritti. L’itinerario prevede infine il rientro a San Luca.

Da Pietra Cappa a Montalto: trekking e itinerari tra natura e storia

Accanto ai percorsi letterari, il Parco offrirà numerose opportunità di escursionismo e trekking nell’Aspromonte, permettendo ai visitatori di esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio.

Partendo da San Luca sarà possibile raggiungere i grandi monoliti di Pietra Longa e Pietra Cappa, con i resti della chiesa bizantina di San Giorgio, e il suggestivo picco di Pietra Castello, caratterizzato dalla presenza di un insediamento altomedievale.

Tra le destinazioni previste figura anche la quasi inaccessibile fiumara Butramo, dove si trova la chiesa medievale di San Nicola, e il lago Costantino, un ambiente naturale considerato unico nel suo genere in Europa, formatosi nel 1972 in seguito a una colossale frana.

Gli itinerari comprenderanno inoltre un tratto del Sentiero Italia fino a Montalto, la vetta più alta dell’Aspromonte, e un segmento del celebre Sentiero dell’Inglese, riproposto sulla base del viaggio raccontato da Edward Lear nel 1847.

Locri, Gerace, Stilo e Caulonia: un viaggio attraverso la storia della Calabria

Il progetto non si limiterà ai luoghi direttamente collegati alla vita di Corrado Alvaro, ma comprenderà anche itinerari destinati a ricostruire la complessa stratificazione storica e culturale della Calabria.

Ai visitatori saranno proposte escursioni presso i resti archeologici di Locri Epizefiri e Caulonia, testimonianze della civiltà magnogreca, e visite alla città bizantino-normanna di Gerace.

Un ruolo importante sarà riservato anche a Stilo, con la sua celebre Cattolica bizantina e il castello feudale. Il borgo è la patria di Tommaso Campanella, al quale Corrado Alvaro dedicò una nota raccolta antologica, riconoscendo nel filosofo stilese uno dei propri padri spirituali.

Gli itinerari consentiranno così di ripercorrere le grandi epoche che hanno segnato la storia del territorio, dalla Magna Grecia alla romanità, dagli insediamenti bizantini al tardo Medioevo, fino alle figure di Campanella e Padula e alla letteratura legata alla questione meridionale.

Il fascino dell’Aspromonte tra fiumare, montagne e panorami sullo Stretto

Il contesto naturale nel quale nascerà il Parco letterario costituisce uno degli elementi centrali dell’iniziativa. L’Aspromonte rappresenta infatti uno degli ambienti di maggiore interesse dell’Appennino meridionale, caratterizzato da paesaggi imponenti e da un patrimonio naturalistico di straordinaria varietà.

Le montagne si innalzano tra il Mar Tirreno, il Mar Ionio e lo Stretto di Messina, mentre le fiumare incidono profondamente il territorio, dando origine a gole, dirupi, cascate e ambienti di particolare fascino selvaggio.

Verso la foce, i corsi d’acqua attraversano ampie distese pietrose, mentre gli altipiani boscosi si trasformano in terrazze naturali dalle quali lo sguardo può spaziare tra Calabria e Sicilia, fino a raggiungere, nelle giornate più limpide, le Isole Eolie.

La vegetazione cambia progressivamente con l’altitudine: vigneti, uliveti e macchia mediterranea lasciano il posto a boschi di castagni, querce, pini larici e altre specie arboree, che ospitano una fauna comprendente il lupo, lo scoiattolo, il gufo reale e lo sparviero.

È proprio questo paesaggio, fatto di contrasti, tradizioni e memorie, ad aver rappresentato una fonte inesauribile di ispirazione per Corrado Alvaro e a costituire oggi il patrimonio sul quale si fonda il nuovo Parco letterario.

Cosa sono i Parchi letterari e perché rappresentano un’opportunità per il territorio

I Parchi letterari sono itinerari culturali permanenti che attraversano i luoghi in cui scrittori e poeti hanno vissuto o dai quali hanno tratto ispirazione per le proprie opere.

Paesi, centri storici, parchi naturali, riserve, campagne, periferie, abitazioni e ruderi diventano così parte di un percorso capace di mettere in relazione letteratura, memoria e patrimonio ambientale, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere i territori attraverso lo sguardo degli autori.

Il concetto di Parco letterario è stato elaborato da Stanislao Nievo, pronipote di Ippolito Nievo, autore de Le confessioni d’un italiano. L’idea è quella di trasformare i luoghi celebrati dalla letteratura in occasioni di scoperta culturale, paesaggistica e ambientale.

Il progetto è stato successivamente sviluppato attraverso Paesaggio Culturale Italiano, realtà costituita da Stanislao De Marsanich con l’obiettivo di promuovere e coordinare la rete dei Parchi letterari.

La loro funzione va oltre la semplice visita ai luoghi degli scrittori. Attraverso attività culturali, manifestazioni, incontri, premi, presentazioni, soggiorni ed esperienze guidate, i Parchi letterari permettono di far rivivere la memoria degli autori e di valorizzare le comunità locali.

Una parte importante delle attività riguarda anche la filiera agroalimentare, l’artigianato, i prodotti tipici, i vini e le tradizioni enogastronomiche, contribuendo a creare un collegamento tra patrimonio culturale e sviluppo economico.

Le ambientazioni di romanzi, racconti, novelle e poesie diventano strumenti per rileggere il paesaggio e comprenderne i valori storici, naturali e sociali. Case, borghi, monumenti e ambienti naturali si trasformano in testimonianze da proteggere, conservare e rivitalizzare.

In questo modo, la conoscenza del territorio non si limita alla sua dimensione materiale, ma comprende anche il patrimonio culturale immateriale, fatto di racconti, memorie, tradizioni e identità collettive.

Un’occasione di sviluppo per l’Aspromonte e per tutta la Calabria

La nascita del Parco letterario Corrado Alvaro si inserisce dunque in una strategia di valorizzazione che punta a coniugare tutela della memoria, promozione culturale e nuove opportunità economiche per il territorio.

La previsione di almeno 6mila visitatori all’anno a regime rappresenta uno degli obiettivi più significativi dell’iniziativa, che intende rafforzare l’attrattività dell’Aspromonte attraverso un’offerta capace di coinvolgere appassionati di letteratura, escursionisti, turisti, studenti e visitatori interessati alla storia e alle tradizioni calabresi.

L’integrazione tra percorsi letterari, itinerari naturalistici, patrimonio archeologico, esperienze enogastronomiche e strumenti digitali costituisce il principale elemento di innovazione del progetto.

La firma del 16 novembre segnerà quindi l’avvio ufficiale di un percorso destinato a riportare al centro dell’attenzione la figura di Corrado Alvaro e i luoghi che hanno ispirato alcune delle sue opere più celebri, con l’ambizione di trasformare il patrimonio culturale dell’Aspromonte in una risorsa concreta per il futuro delle comunità locali.