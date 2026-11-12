Calabria, lupo appenninico trovato morto a Tarsia: investito da un’auto, la carcassa recuperata dalla Polizia Provinciale

Una pattuglia della Polizia Provinciale di Cosenza, nel pomeriggio di oggi, ha recuperato una carcassa di Lupo Appenninico (Canis Lupus Italicus), femmina adulta, morto a causa di una collisione con un automezzo in transito. L’equipaggio guidato dal Sottotenente Luigi Perna è stato allertato da personale medico veterinario ASP del distretto sanitario di Castrovillari a cui era stato segnalato l’animale privo di vita adagiato a bordo strada.

La Polizia Provinciale prontamente intervenuta sul posto e più precisamente, al km 6 della Strada Provinciale 197, in agro del Comune di Tarsia, alla presenza dei veterinari, dopo i rilievi del caso, ha provveduto a trasferire l’esemplare in brevissimo tempo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sezione di Cosenza per gli opportuni esami necroscopici. L’anno scorso un altro Lupo appenninico rinvenuto morto a San Giovanni in Fiore sulla Ss107 era stato recuperato dal Sottotenente Giovanni Mancina e dal Brigadiere capo Gianluca Congi, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Provinciale di San Giovanni in Fiore e consegnato sempre all’Istituto Zooprofilattico sez. di Cosenza. In quel caso, il giovane Lupo, era dotato di un radiocollare e veniva monitorato dalla Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore in sinergia con l’ente Parco Nazionale della Sila e il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone.

Il Comandante della Polizia Provinciale, Maggiore Antonio PARADISO, che ha coordinato personalmente le operazioni con una perfetta sinergia istituzionale, ha evidenziato l’importanza di questi rinvenimenti in zone particolari della Provincia di Cosenza. Infatti, il rinvenimento della specie in questione potrebbe essere utile per le indagini sulla presenza della popolazione di lupi nell’area. Visto l’ottimo stato di conservazione dell’ultimo lupo, inoltre, lo stesso potrebbe essere impiegato per scopi didattici, all’interno di strutture autorizzate e per studio nei centri di ricerca universitari oltre che sottoposto alle necessarie indagini genetiche del caso.