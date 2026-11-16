Calabria, Loizzo agli idonei: “non manifestate il 24 dicembre”. E alla Sinistra: “non accetto lezioni da voi”

Un appello agli idonei calabresi affinché rinuncino alla manifestazione prevista per il prossimo 24 dicembre, ma anche la richiesta di un intervento legislativo capace di affrontare la questione in maniera più ampia, senza limitarsi a una proroga delle graduatorie regionali. È la posizione espressa dal deputato della Lega Simona Loizzo, che interviene con una nota sulla situazione dei 629 idonei della Regione Calabria, ribadendo il proprio impegno per una soluzione normativa e rispondendo alle critiche provenienti dalle forze politiche di sinistra. La parlamentare sottolinea la necessità di un provvedimento che non riguardi esclusivamente gli idonei regionali, ma che tenga conto anche delle situazioni presenti negli enti locali delle diverse città e province calabresi. Una questione sulla quale Loizzo chiama direttamente in causa il Consiglio regionale, sollecitando un intervento concreto per superare le difficoltà attuali.

“Invito gli idonei calabresi a non manifestare il 24 dicembre. Accetto sempre ogni critica politica ma non le lezioni della sinistra. Su questo tema sono stata e sarò sempre presente. Sono vicina ai 629 idonei della Regione ma chiedo una legge che non riguardi solo una proroga per loro. E su questo spirito continuo a lavorare. Sono ben consapevole che ci voglia una norma ché non sia solo una semplice proroga per i regionali”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Simona Loizzo, ribadendo la propria vicinanza agli idonei e la volontà di proseguire il lavoro politico per arrivare a una soluzione legislativa. Al centro della sua posizione c’è dunque la richiesta di una norma che affronti la questione oltre la semplice proroga, evitando un intervento circoscritto esclusivamente ai 629 idonei della Regione.

Loizzo chiama in causa il Consiglio regionale e replica alla sinistra

Il deputato della Lega rivolge poi una critica ai partiti della sinistra e alle forze politiche che, a suo giudizio, stanno affrontando la vicenda attraverso le polemiche anziché contribuire alla ricerca di una soluzione. Loizzo rivendica un impegno che riguarda non soltanto gli idonei della Regione, ma anche quelli degli enti locali distribuiti sul territorio calabrese, e individua nel Consiglio regionale della Calabria l’istituzione chiamata a intervenire per risolvere la situazione. La parlamentare invita quindi le opposizioni a presentare proposte concrete, sostenendo la necessità di un confronto politico che produca risultati per tutti gli interessati, senza limitarsi alle contrapposizioni tra partiti.

“Ma ai partiti populisti e della sinistra che lanciano accuse ricordo che il loro contributo deve essere diverso e propositivo. Il mio impegno per gli idonei riguarda tutte le città e le province e non certo solo la mia. Il Consiglio regionale può e deve risolvere questa situazione ma la sinistra mi sembra lontana dagli idonei degli enti locali. Diano un contributo con le loro proposte e non facciano demagogia”, aggiunge Loizzo. Una presa di posizione che riporta al centro del dibattito politico regionale il futuro degli idonei e la necessità di individuare una soluzione legislativa che possa rispondere alle richieste provenienti non soltanto dalla Regione Calabria, ma anche dagli enti locali. Resta intanto l’appello del deputato a non manifestare il 24 dicembre, accompagnato dalla richiesta di un intervento normativo più ampio e strutturato.