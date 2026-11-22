Portare la medicina preventiva direttamente nei comuni montani, abbattendo le distanze geografiche e facilitando l’accesso ai controlli sanitari di primo livello. È questo l’obiettivo del progetto pilota di screening cardiovascolare “Il Cuore in Montagna”, promosso su impulso della Direzione Generale dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, attraverso il Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme, in collaborazione con il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza. La campagna si svolgerà dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, indicativamente nella fascia oraria 08:30 – 13:30, e prevede l’effettuazione di circa 100 valutazioni complessive.

L’iniziativa è rivolta alla popolazione residente nell’area interna del Reventino e interesserà in via preliminare nove comuni: Soveria Mannelli, Carlopoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Mango d’Aquino e Serrastretta. Per garantire un intervento mirato ed efficace, la selezione dei cittadini da sottoporre a valutazione avverrà in stretto raccordo con il territorio: i pazienti saranno infatti individuati dai Medici di Medicina Generale operanti nell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) del Reventino, con il coordinamento dell’ASP di Catanzaro.

Le attività sanitarie saranno erogate direttamente sul territorio grazie all’impiego del Poliambulatorio Mobile della Guardia di Finanza, un automezzo appositamente allestito per le visite cardiologiche e dotato di ecografo ed elettrocardiografo. Il percorso di valutazione di primo livello comprenderà una visita medica generale (con raccolta anamnestica, valutazione clinica e misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca), l’esecuzione dell’elettrocardiogramma (ECG) e l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA).

Il progetto unisce le competenze professionali delle due Amministrazioni: il personale medico della Guardia di Finanza (specializzato in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare) eseguirà gli esami ecocolordoppler TSA, mentre il personale infermieristico dell’ASP di Catanzaro e dell’AFT del Reventino curerà l’esecuzione degli elettrocardiogrammi e il supporto clinico-organizzativo.

“Con il progetto “Il Cuore in Montagna” vogliamo affermare un principio fondamentale: il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono” – dichiara la direttrice generale dell’ASP di Catanzaro, Maria Mariani. – “Le aree interne rappresentano una priorità perché è proprio nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri che dobbiamo rafforzare la presenza dei servizi e promuovere una cultura della prevenzione. Questa iniziativa costituisce un esempio concreto di sanità di prossimità, capace di avvicinare la sanità ai bisogni delle persone, intercettare precocemente i fattori di rischio e favorire percorsi di assistenza tempestivi. Desidero ringraziare il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza per la preziosa collaborazione, il direttore del distretto di Lamezia Terme , professionisti sanitari coinvolti e i Medici di Medicina Generale, il cui contributo è essenziale per costruire una rete di prevenzione realmente vicina alle comunità. Il nostro obiettivo è fare in modo che esperienze come questa possano rappresentare un modello di intervento da consolidare e sviluppare anche in altre aree del territorio provinciale“.

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di patologia e mortalità, ma un approccio proattivo e l’individuazione precoce dei fattori di rischio possono contribuire in maniera determinante alla prevenzione degli eventi cardiovascolari acuti. Qualora durante lo screening emergessero elementi clinici meritevoli di ulteriori approfondimenti, i cittadini saranno presi in carico attraverso i percorsi assistenziali ordinari dell’ASP di Catanzaro, in costante collegamento con il proprio Medico di Medicina Generale.