Calabria, la FAI CISL lancia l’allarme sulle aree interne: “senza lavoro e servizi intere comunità rischiano di impoverirsi”

Fermare lo spopolamento delle aree interne, creare occupazione stabile e trasformare le risorse naturali della Calabria in opportunità concrete di sviluppo economico e sociale. È l’appello lanciato dalla FAI CISL Calabria, che chiede una strategia regionale capace di mettere al centro il lavoro, la tutela dell’ambiente e il rilancio dei territori più fragili. Le priorità sono state affrontate questa mattina a Lamezia Terme, nella sede della CISL Calabria, durante la riunione della Segreteria regionale della Federazione, allargata ai segretari generali delle Federazioni territoriali. Un confronto dedicato alle prospettive dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della forestazione, della bonifica e della pesca, settori considerati fondamentali non soltanto per l’economia regionale, ma anche per la sopravvivenza delle comunità che vivono nelle aree interne. A indicare la necessità di un cambio di passo è stato il segretario generale della FAI CISL Calabria, Francesco Fortunato, che nella relazione introduttiva ha richiamato l’urgenza di una “strategia regionale che trasformi le risorse dei territori in sviluppo, occupazione stabile e nuove opportunità. Una strategia di sviluppo per la Calabria che parta dai territori, riconosca il valore delle aree interne e metta al centro il lavoro, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali”.

Aree interne e spopolamento, la FAI CISL chiede una strategia di sviluppo per la Calabria

Al centro della riunione sono state poste anche le priorità individuate dal Libro Verde CISL per il Patto sociale, che richiama la necessità di investire sul capitale umano, rafforzare la formazione e le politiche attive del lavoro, accompagnare la transizione ecologica e digitale, sostenere gli investimenti produttivi e contrastare gli squilibri territoriali. Questioni che, secondo la Federazione calabrese, assumono un’importanza particolare in una regione caratterizzata da un patrimonio ambientale e produttivo significativo, ma anche da difficoltà strutturali che incidono sulle prospettive economiche e occupazionali. Fortunato ha sottolineato il ruolo che le attività agricole, forestali e legate alla gestione delle risorse naturali possono svolgere nel rilancio delle comunità e nella costruzione di un modello di sviluppo più equilibrato.

“Temi che – ha detto Fortunato – nella realtà calabrese, assumono un significato particolare e chiamano in causa direttamente il futuro dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della forestazione, della bonifica e della pesca. La Calabria dispone di un patrimonio straordinario di risorse ambientali, agricole, forestali e idriche. Ma questo patrimonio non può essere considerato soltanto una ricchezza da tutelare: deve diventare una leva concreta di sviluppo, buona occupazione e coesione sociale. Per farlo occorrono programmazione, investimenti, capacità di fare rete e un confronto stabile tra istituzioni, parti sociali e sistema produttivo. Dobbiamo superare la logica degli interventi frammentati e costruire una visione di lungo periodo.

In questa direzione, consideriamo positivamente l’attività portata avanti in Calabria, attraverso la SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne), con la recente riorganizzazione delle aree e dei Comuni coinvolti. Gli obiettivi perseguiti dalla SNAI si coniugano perfettamente con i propositi del Libro Verde della CISL, pertanto come FAI CISL Calabria siamo pienamente disponibili a auspichiamo di essere tra i soggetti coinvolti nelle future attività. Difatti, la valorizzazione delle aree interne rappresenta una priorità strategica. Lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, la carenza di servizi e le difficoltà di collegamento rischiano di impoverire ulteriormente territori che custodiscono risorse produttive, ambientali e culturali fondamentali per l’intera regione. Agricoltura, attività forestali, allevamento, agroalimentare e pesca – ha proseguito il Segretario Generale – possono contribuire a contrastare questo processo, purché siano sostenuti da politiche capaci di rafforzare le filiere locali, favorire l’innovazione, migliorare le infrastrutture e garantire servizi essenziali alle comunità. Difendere le aree interne significa però anche riconoscere il valore sociale ed economico del lavoro di chi vive e opera quotidianamente in questi territori. Non possiamo parlare di sviluppo della Calabria – prosegue Fortunato – se lasciamo che intere comunità perdano servizi, opportunità e prospettive. Il lavoro agricolo e forestale, insieme alle attività di bonifica e alla pesca, rappresenta anche un presidio umano e sociale. Investire in queste attività significa contribuire alla tenuta delle comunità, alla cura del paesaggio e alla prevenzione dei rischi ambientali”.

Forestazione, prevenzione degli incendi e tutela del territorio: le richieste del sindacato

Un altro tema centrale del confronto è stato quello della forestazione e della sicurezza del territorio. La FAI CISL Calabria chiede che la gestione del patrimonio boschivo e la manutenzione delle aree più vulnerabili vengano considerate attività strategiche e continuative, superando una visione limitata agli interventi occasionali. La prevenzione degli incendi, la cura dei versanti e la manutenzione del reticolo idrografico vengono indicate come elementi essenziali di una politica capace di coniugare tutela ambientale e occupazione. In questa prospettiva, il sindacato richiama anche la necessità di valorizzare le competenze dei lavoratori idraulico-forestali e garantire continuità lavorativa, formazione e sicurezza. Accanto alla gestione del territorio, viene ribadita l’importanza di rafforzare le filiere agricole e agroalimentari, sostenendo le imprese che investono nella qualità delle produzioni e nell’innovazione.

“La Calabria – ha sottolineato Fortunato – ha bisogno di una politica organica che riconosca alla forestazione una funzione produttiva, ambientale e di sicurezza territoriale. La manutenzione dei boschi, la prevenzione degli incendi, la cura dei versanti, la sistemazione idraulico-forestale e la manutenzione del reticolo idrografico devono essere considerate attività strategiche e continuative. In questa prospettiva, è necessario valorizzare le professionalità dei lavoratori idraulico-forestali, garantire continuità occupazionale, investire nella formazione e nella sicurezza. Necessario rafforzare il sistema delle filiere agricole e agroalimentari, sostenendo le imprese che investono in qualità, innovazione, sostenibilità e trasformazione dei prodotti. La competitività del settore non può basarsi sulla compressione dei costi del lavoro, ma sulla valorizzazione delle produzioni, sulla qualificazione professionale, sulla contrattazione e sulla formazione e bilateralità”.

Giovani e occupazione, nuove opportunità tra agricoltura, intelligenza artificiale e innovazione

La necessità di creare opportunità lavorative per le nuove generazioni rappresenta un altro punto fondamentale della proposta sindacale. La FAI CISL Calabria evidenzia come la modernizzazione dei settori agricolo, agroalimentare e forestale possa offrire nuove prospettive occupazionali, a condizione che gli investimenti tecnologici siano accompagnati da percorsi formativi adeguati e da politiche capaci di favorire l’inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro. Il collegamento tra scuola, enti di formazione, imprese e parti sociali viene considerato determinante per rispondere ai fabbisogni professionali e valorizzare le competenze disponibili. Tra gli ambiti sui quali concentrare l’attenzione figurano anche l’intelligenza artificiale, la meccanizzazione, la gestione sostenibile delle risorse e le nuove tecnologie, strumenti che possono contribuire all’evoluzione delle attività produttive e alla creazione di nuove professionalità.

“Un’attenzione particolare, come sottolineato anche nelle proposte del Libro Verde della CISL, deve essere riservata alle nuove generazioni. È indispensabile mettere in relazione i fabbisogni delle imprese con le competenze disponibili, favorendo l’incontro tra scuola, enti formativi, imprese e parti sociali. Nei settori agricolo, agroalimentare, forestale, della bonifica e della pesca si aprono opportunità legate all’innovazione, all’intelligenza artificiale, alla gestione sostenibile delle risorse, alla sicurezza, alla meccanizzazione e alle nuove tecnologie. Queste opportunità devono tradursi in percorsi concreti di inserimento e stabilizzazione occupazionale, valorizzando le competenze e offrendo ai giovani ragioni reali per costruire il proprio futuro in Calabria”.

La FAI CISL Calabria si mobilita: appuntamento il 28 novembre a Gioia Tauro

Le questioni affrontate durante la riunione di Lamezia Terme saranno al centro anche dei prossimi appuntamenti sindacali. La FAI CISL Calabria ha annunciato la propria partecipazione, con una folta rappresentanza, alla mobilitazione nazionale CISL “Il Patto che unisce”, che farà tappa a Gioia Tauro il 28 novembre. L’iniziativa rappresenterà un’occasione per portare all’attenzione del dibattito pubblico le esigenze dei lavoratori e dei territori calabresi, anche in relazione alle proposte della Confederazione sulla Legge di Bilancio. Parallelamente, la Federazione regionale sarà impegnata a diffondere tra iscritti, delegati, lavoratrici e lavoratori i contenuti del Libro Verde e le richieste avanzate dalla CISL, con particolare riferimento agli investimenti sulle competenze, alle politiche per l’occupazione e al rafforzamento delle filiere produttive. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla costruzione di un percorso di sviluppo che metta in relazione crescita economica, qualità del lavoro e coesione territoriale.

“La FAI CISL Calabria – ha concluso Fortunato – sarà presente con una folta rappresentanza alla tappa calabrese di Gioia Tauro del 28 novembre della mobilitazione nazionale CISL “Il Patto che unisce”. Come Federazione regionale saremo inoltre impegnati a divulgare tra iscritti, delegati, lavoratrici e lavoratori le richieste della CISL sulla Legge di Bilancio e i contenuti del Libro Verde. L’iniziativa del 28 novembre a Gioia Tauro sarà un’occasione importante per dare voce alle esigenze del lavoro e dei territori calabresi. Le proposte della CISL sulla Legge di Bilancio e il Libro Verde indicano una direzione: investire sulle persone, sulle competenze, sulle filiere produttive e sulla coesione territoriale. Per la Calabria questa è una sfida decisiva: trasformare le proprie risorse in sviluppo sostenibile, lavoro di qualità e futuro per le nuove generazioni”.

Il messaggio emerso dall’incontro di Lamezia Terme è quello della necessità di affrontare le difficoltà strutturali della Calabria attraverso una strategia di lungo periodo, capace di valorizzare il patrimonio produttivo e ambientale della regione senza trascurare le esigenze delle comunità locali. Per la FAI CISL, il rilancio delle aree interne, la continuità occupazionale nella forestazione, il sostegno alle filiere agricole e le opportunità per i giovani devono diventare parti di un unico percorso di sviluppo. Un’impostazione che il sindacato intende sostenere attraverso il confronto con istituzioni, imprese e parti sociali, a partire dalla mobilitazione del prossimo 28 novembre a Gioia Tauro.