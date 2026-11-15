Calabria, la caccia è sempre più donna: “cresce la presenza femminile nel mondo venatorio”

“La caccia in Calabria si apre sempre di più alla partecipazione femminile. Dalla Sila all’Aspromonte, passando per le Serre vibonesi e le campagne del Crotonese, le donne stanno assumendo un ruolo sempre più visibile nel mondo venatorio, contribuendo non soltanto alle attività di caccia, ma anche alla vita associativa, alla cinofilia e alle iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente”. A richiamare l’attenzione su questa evoluzione è il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria, che attraverso una nota evidenzia “l’importanza di valorizzare la presenza delle cacciatrici e favorire una partecipazione sempre più attiva delle donne nel settore”.

La presenza delle donne nel mondo della caccia

Secondo quanto evidenziato dal Movimento, “il mondo venatorio sta attraversando una trasformazione culturale e generazionale che interessa anche il Mezzogiorno. Un segnale significativo arriva dalla Federazione Italiana della Caccia, che nel Bilancio sociale relativo al 2022, presentato nel dicembre 2023, ha registrato un incremento del 50% delle donne cacciatrici rispetto all’anno precedente. Il tema è stato affrontato anche durante l’incontro “La caccia è donna”, organizzato nell’ambito di EOS Show 2026 a Parma dal Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia, in collaborazione con Fondazione UNA. L’iniziativa ha posto l’attenzione sul contributo femminile non soltanto nelle attività venatorie, ma anche nella formazione, nel volontariato, nella gestione faunistica e nei progetti di salvaguardia ambientale”.

In Calabria oltre 23mila cacciatori: Reggio Calabria è la provincia con più tesserini

Per comprendere la diffusione della caccia sul territorio regionale, il Movimento richiama “i dati contenuti nell’aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio Regionale della Calabria, trasmesso nel novembre 2025. Per la stagione venatoria 2024/2025 risultano complessivamente 23.684 tesserini venatori, distribuiti tra le cinque province calabresi. La provincia con il numero più elevato è Reggio Calabria, con 9.358 cacciatori, seguita da Cosenza con 7.728, Catanzaro con 3.499, Vibo Valentia con 1.767 e Crotone con 1.332. Reggio Calabria e Cosenza concentrano insieme circa il 72% della popolazione venatoria regionale. I dati disponibili, tuttavia, non permettono di stabilire quante siano effettivamente le donne che praticano la caccia in Calabria. Il documento regionale, infatti, non distingue i tesserini in base al sesso e non consente quindi di ricavare un numero ufficiale delle cacciatrici o una percentuale attendibile per ciascuna provincia. Il Movimento sottolinea comunque come le esperienze associative testimonino una presenza femminile che merita maggiore attenzione”.

Le cacciatrici calabresi tra attività venatoria e associazionismo

“La partecipazione delle donne riguarda diversi ambiti della tradizione venatoria regionale, dalla caccia alla selvaggina migratoria a quella stanziale, fino alla cinofilia e alle battute di caccia al cinghiale. Accanto all’attività sul territorio, le cacciatrici possono svolgere un ruolo importante anche nell’organizzazione di eventi, nella formazione e nella promozione di pratiche venatorie responsabili. Un esempio arriva dalla provincia di Cosenza, dove nel 2024 Federcaccia aveva annunciato l’intenzione di istituire una consulta femminile, segnalando la presenza di circa quindici donne iscritte all’associazione. Si tratta di un dato relativo a quella specifica realtà associativa, che rappresenta comunque una testimonianza della volontà di favorire una partecipazione femminile più organizzata. Un altro riferimento è il Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia, che vede in Rebecca D’Antoni la referente per Sicilia e Calabria. Il Coordinamento promuove attività sociali, iniziative culturali, volontariato, agonismo, formazione e ricerca, con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nel settore. L’11 novembre 2026 Federcaccia ha inoltre annunciato la pubblicazione di un nuovo portale dedicato al Coordinamento Nazionale Cacciatrici, pensato per raccontarne le attività, gli obiettivi e le referenti territoriali, offrendo ulteriori occasioni di confronto e aggregazione“, rimarca la nota.

Ambiente, giovani e ricambio generazionale: le proposte del Movimento Amici della Caccia

Per il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria, “valorizzare la componente femminile significa anche rafforzare il legame tra l’attività venatoria e il territorio. Le donne possono contribuire alla cinofilia, all’addestramento dei cani, al monitoraggio faunistico, alla prevenzione degli incendi, alla pulizia dei boschi e alle iniziative di educazione ambientale. La partecipazione femminile potrebbe inoltre rappresentare una risorsa per affrontare il problema del ricambio generazionale, in un settore che deve confrontarsi con il calo della popolazione venatoria, le difficoltà nel coinvolgimento dei giovani e la necessità di rinnovare le strutture associative. Da qui la proposta di promuovere un censimento delle donne iscritte alle associazioni venatorie calabresi, suddiviso per provincia, in modo da ottenere finalmente un quadro attendibile della presenza femminile nella regione. Il Movimento auspica inoltre l’organizzazione di incontri regionali dedicati alle cacciatrici, la costituzione di gruppi provinciali e nuove occasioni di confronto tra le diverse realtà associative. L’obiettivo è riconoscere alle donne un ruolo da protagoniste nella vita venatoria, andando oltre il semplice concetto di quote rosa”. Il messaggio conclusivo del Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria è chiaro: “la passione venatoria non ha sesso: si trasmette, si vive e si coltiva sul territorio, con rispetto per la natura, per la fauna e per le tradizioni”.