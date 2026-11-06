Calabria, l’11 novembre la presentazione del progetto “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”

Calabria, al via un progetto sperimentale dedicato alla prevenzione e al rapporto tra generazioni. Mercoledì 11 novembre, alla Cittadella regionale, la presentazione dell’iniziativa “Tienimi per mano, nonno”, realizzata in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria per promuovere un nuovo modello organizzativo nel campo della prevenzione

Locandina Tienimi per mano nonno

Mercoledì 11 novembre, a a partire dalle ore 10,30 presso la sala “Verde” della Cittadella regionale “Jole Santelli”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”. Nel corso dell’evento verrà presentato un modello organizzativo sperimentale avviato per la prima volta in Calabria, in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria a seguito di disposizione attuativa del Dipartimento di prevenzione regionale, su invito dell’allora Garante della Salute della Regione Calabria.

Locandina tienimi per mano nonno

 

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