Bilanci, programmazione economica, trasporti, turismo e sicurezza sanitaria saranno al centro della prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria. Come concordato in sede di Conferenza dei capigruppo, il presidente dell’Assemblea legislativa, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio per domani, lunedì 30 novembre, alle ore 17:30, a Palazzo Campanella. Sono dodici i punti iscritti all’ordine del giorno, con particolare attenzione ai provvedimenti finanziari in vista delle scadenze di fine anno. L’Aula sarà chiamata a esaminare il bilancio consolidato 2025 della Regione Calabria e i rendiconti relativi allo stesso esercizio di ARPACAL, Ente Parco naturale regionale delle Serre, ATERP Calabria, ARCEA e Azienda Calabria Verde. Sul fronte della programmazione economica, è previsto anche l’esame dell’aggiornamento del quadro degli interventi del POC 2021-2027 finanziabili attraverso le risorse del Fondo di rotazione, da programmare mediante un atto aggiuntivo all’Accordo per la coesione della Regione Calabria.

Trasporti, turismo e tecniche salvavita: i provvedimenti all’esame del Consiglio

Tra i provvedimenti di maggiore interesse per i cittadini figura l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, accompagnato dal relativo Rapporto ambientale e dalle procedure di Valutazione ambientale strategica. Sempre sul fronte della mobilità, l’Assemblea esaminerà la proposta di modifica della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico locale. Spazio anche alla sicurezza sanitaria, con la discussione delle disposizioni finalizzate alla diffusione delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, e al settore turistico, con le modifiche alla disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta. A completare l’ordine del giorno della seduta sarà la proposta di modifica della deliberazione relativa al referendum consultivo obbligatorio sulla variazione dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia.