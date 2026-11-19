Cinquanta studenti del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “L. Nostro / L. Repaci” di Villa San Giovanni sono stati protagonisti di un percorso formativo alla scoperta del patrimonio naturale, delle energie rinnovabili e delle realtà produttive sostenibili della Calabria. Si è concluso il campus “Calabria Green”, iniziativa didattico-scientifica inserita nel progetto “Vivi e Scopri la Calabria”, finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 (Modulo B). Un’esperienza che ha portato i ragazzi fuori dalle aule scolastiche, permettendo loro di osservare direttamente gli ecosistemi marini e forestali, conoscere le tecnologie impiegate nella transizione ecologica e approfondire il rapporto tra tutela ambientale e attività economiche. Il progetto ha coinvolto istituzioni, esperti del settore ambientale, realtà imprenditoriali e mondo universitario, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con diverse applicazioni concrete della sostenibilità. Le attività sono state sostenute dalla dirigente scolastica, professoressa Maristella Spezzano, che ha creduto nel valore di un apprendimento fondato sul contatto diretto con il territorio. L’organizzazione e il coordinamento sono stati curati dalla referente del progetto, professoressa Maria Pirilli, e dalla prima collaboratrice della dirigente, professoressa Gabriella Concetta Romeo, con il contributo dei docenti accompagnatori La Fauci, Vitale e Calabrò, che hanno seguito gli studenti durante le diverse tappe.

Dalla Costa degli Dei all’Università della Calabria: lo studio degli ecosistemi e delle energie rinnovabili

Il percorso ha preso in esame alcune delle principali caratteristiche ambientali della regione, partendo dagli ecosistemi costieri della Costa degli Dei. Affiancati dagli esperti dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, gli studenti hanno osservato gli habitat e la fascia intertidale della Baia di Riaci, approfondendo i processi naturali che caratterizzano l’ambiente marino. A Colamaio hanno invece analizzato la dinamica del litorale, soffermandosi sui fenomeni che interessano le coste e sull’importanza della loro salvaguardia. Le attività hanno consentito anche di conoscere la Rete Natura 2000 e il suo ruolo nella tutela della biodiversità. Il viaggio è proseguito a Montalto Uffugo, con la visita al Molino Bruno, dove i ragazzi hanno scoperto come l’energia solare possa essere utilizzata per sostenere le attività di un’azienda agroalimentare. Un’occasione per osservare il rapporto tra innovazione tecnologica, produzione e riduzione dell’impatto ambientale. La giornata si è conclusa nel Campus dell’Università della Calabria, dove gli studenti hanno partecipato a un momento di orientamento dedicato ai percorsi di studio e alle opportunità formative collegate alla transizione ecologica.

Nel Parco della Sila tra biodiversità, energia idroelettrica e agricoltura di precisione

Un’altra parte dell’esperienza si è svolta nel Parco della Sila, dove i ragazzi hanno incontrato i Carabinieri Forestali e partecipato ad attività pratiche di osservazione e rilevazione ambientale. Attraverso misurazioni effettuate sugli alberi e rilievi sul campo, hanno approfondito il ruolo delle foreste nella conservazione della biodiversità e nel ciclo del carbonio, comprendendo l’importanza degli ecosistemi boschivi per gli equilibri ambientali. Il programma ha previsto anche una visita alla centrale idroelettrica A2A di Calusia, che ha permesso agli studenti di conoscere un sistema di produzione energetica basato sull’utilizzo delle risorse idriche. Spazio inoltre al settore agroalimentare con la visita al Consorzio Produttori Patate Associati, dedicata alla Patata della Sila IGP e alle applicazioni dell’agricoltura di precisione. Il percorso ha incluso anche il Lago Arvo, offrendo ulteriori occasioni di osservazione del paesaggio silano e delle sue caratteristiche naturali. L’ultima parte del viaggio si è svolta a Cosenza, con un trekking urbano, la visita al MAB e al museo multimediale, completando un itinerario che ha affiancato alla conoscenza scientifica del territorio anche la scoperta del patrimonio culturale.

Il report “Calabria Verde” raccoglie il lavoro degli studenti

Durante le diverse tappe, i cinquanta partecipanti hanno lavorato in gruppo, raccogliendo dati, effettuando osservazioni e confrontandosi con gli esperti incontrati lungo il percorso. Le informazioni acquisite sono confluite nel Report Ambientale “Calabria Verde”, elaborato conclusivo del progetto e risultato delle attività di studio e ricerca svolte direttamente sul territorio. Il documento rappresenta la sintesi di un’esperienza che ha consentito agli studenti del Liceo Scientifico di Villa San Giovanni di mettere in relazione le conoscenze scolastiche con situazioni concrete, dalla tutela degli habitat marini alla gestione delle risorse forestali, fino all’impiego delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in agricoltura. Il campus “Calabria Green” si è così concluso con un bilancio positivo in termini di partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi, confermando il valore delle attività didattiche realizzate fuori dall’ambiente scolastico. Un percorso che ha permesso ai giovani di conoscere più da vicino le risorse naturali e produttive della Calabria, sviluppando una maggiore consapevolezza delle opportunità e delle responsabilità legate alla salvaguardia ambientale.