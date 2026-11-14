Calabria, frantoio trasformato in deposito di trattori ed escavatori: sporcizia e gravi carenze igieniche, scatta la chiusura

Operazione di controllo a tutela della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del NAS di Catanzaro che hanno operato, congiuntamente ai tecnici dell’A.S.P., la chiusura di un oleificio in pessime condizioni igienico sanitarie. L’intervento, effettuato presso un’azienda agricola delle Pre-Serre Catanzaresi, rientra nell’ambito di attività di monitoraggio sul territorio, finalizzate a garantire i requisiti minimi igienico sanitari degli stabilimenti, la qualità e la sicurezza dell’olio di oliva destinati ai consumatori.

Durante l’ispezione, i militari e i sanitari hanno accertato che un cinquantottenne utilizzava il frantoio anche come ricovero di mezzi d’opera (trattore, escavatore). Inoltre, gli ambienti risultavano attinti da sporco pregresso non rimosso da molto tempo e con disordine diffuso. A seguito delle verifiche, è scattata la chiusura dell’intero stabilimento per evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Al titolare dell’attività sono state inoltre contestate le violazioni previste dalla legge, con conseguenti sanzioni amministrative.