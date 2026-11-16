Calabria, formazione e lavoro per i detenuti: due nuovi progetti coinvolgeranno tutti i 12 istituti penitenziari della regione

Nuove opportunità di formazione, lavoro e reinserimento sociale per le persone detenute in Calabria. La Regione si prepara a presentare due progetti che coinvolgeranno complessivamente i 12 istituti penitenziari del territorio regionale, con l’obiettivo di favorire il recupero dell’autonomia personale e costruire percorsi concreti di inclusione sociale e occupazionale. Le iniziative, denominate “Vite oltre le mura” e “Semi di libertà”, saranno illustrate mercoledì 18 novembre, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface. L’appuntamento è promosso dall’Assessorato regionale all’Inclusione sociale, sussidiarietà e welfare, pari opportunità e benessere animale e rappresenta un momento di presentazione degli interventi destinati non soltanto alle persone detenute, ma anche a coloro che si trovano in esecuzione penale esterna o stanno per lasciare gli istituti penitenziari.

Formazione professionale, agricoltura sociale e sostegno psicologico per il reinserimento

I due progetti sono finanziati nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e prevedono una serie di attività finalizzate a favorire l’acquisizione di competenze, l’accesso al mondo del lavoro e il reinserimento nella comunità. Tra gli interventi programmati figurano percorsi di formazione professionale, iniziative agricole e sociali, orientamento lavorativo e accompagnamento all’inserimento occupazionale, affiancati da servizi di supporto psicologico e da azioni rivolte al rafforzamento dell’autonomia personale. L’obiettivo è offrire strumenti utili per affrontare il percorso di reintegrazione sociale, attraverso opportunità formative e professionali che possano accompagnare le persone interessate durante e dopo l’esperienza detentiva. La scelta di coinvolgere tutti i dodici istituti penitenziari calabresi conferisce alle iniziative una dimensione regionale, con interventi che mirano a creare collegamenti tra il sistema penitenziario, i servizi territoriali e il mondo del lavoro.

La presentazione alla Cittadella regionale con istituzioni e operatori del settore

Alla conferenza stampa interverranno, insieme all’assessore Straface, la dirigente generale del Dipartimento per l’Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità, Iole Fantozzi, e la dirigente del settore Inclusione sociale e Innovazione del welfare, Contrasto alle povertà, Ersilia Amatruda. Prevista anche la partecipazione della dirigente generale della DGCOE del Ministero della Giustizia, Gabriella De Stradis, della garante regionale dei diritti delle persone detenute, Giovanna Russo, e della provveditrice regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Lucia Castellano. Saranno inoltre presenti l’ingegnere Rosario Focà, tecnico del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, e il dirigente dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (Uiepe), Rocco Scicchitano. Un confronto che vedrà quindi coinvolti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, dell’amministrazione penitenziaria e delle strutture impegnate nell’esecuzione penale esterna.

All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti del Terzo settore e dei Centri per l’Impiego, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali, i garanti regionali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e gli operatori coinvolti nella realizzazione delle attività. La presenza di questi soggetti evidenzia la dimensione territoriale dei due progetti, che puntano a costruire percorsi di accompagnamento attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi sociali, sistema penitenziario e realtà impegnate nell’inclusione lavorativa. Con “Vite oltre le mura” e “Semi di libertà”, la Regione Calabria intende così promuovere strumenti di reinserimento per le persone detenute e per chi si avvicina alla conclusione della pena, valorizzando la formazione, il lavoro e il sostegno alla persona come elementi centrali del ritorno alla vita sociale e dell’autonomia individuale.