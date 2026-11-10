Calabria, Fondo non autosufficienze: Straface sblocca 1,3 milioni di economie per la disabilità gravissima

Azzerare le liste d’attesa, impedire che anche un solo euro di fondi pubblici torni a Roma e trasformare le economie di bilancio in aiuti economici certi per le famiglie calabresi che assistono persone in condizioni di fragilità estrema. È la direzione impressa all’amministrazione regionale dall’assessore alle Politiche sociali e al Welfare, Pasqualina Straface, attraverso l’importante delibera approvata dalla Giunta che dispone la rimodulazione parziale della programmazione del Fondo per le non autosufficienze (Fna) relativa al triennio 2019-2021 (Dgr n. 331/2023).

Il provvedimento nasce da una complessa e rigorosa attività di ricognizione contabile e riallineamento amministrativo condotta dal Dipartimento Welfare.

Tramite questo intervento, l’assessorato al Welfare ha stabilito che tutte le economie rientrate o in corso di restituzione alla Regione non vengano disperse né restituite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma vengano interamente ed esclusivamente destinate allo scorrimento e alla copertura delle graduatorie per le disabilità gravissime.

Nello specifico, attraverso la ricognizione dei residui e una mirata variazione di bilancio, la manovra mobilita risorse complessive per circa 1,3 milioni di euro derivanti dalle economie degli anni precedenti (a partire da una prima quota già accertata di 239.760,86 euro del Fna 2019, a cui si sommano i residui delle annualità 2020 e 2021).

Questo importante volume finanziario consente di dare una risposta immediata e risolutiva all’Asp di Catanzaro, dove si registra l’unica graduatoria dell’anno precedente rimasta ancora aperta, permettendo così di scorrere interamente la lista e di chiudere definitivamente la graduatoria a tutela di tutte le persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie, estendendo al contempo lo stesso meccanismo di copertura a tutte le altre Aziende sanitarie provinciali che dovessero evidenziare analogo fabbisogno.

“Questo provvedimento – dichiara con fermezza l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface – rappresenta un atto di giustizia sociale, di alta responsabilità istituzionale e di rigorosa efficienza amministrativa. Con un’operazione contabile incisiva e con una variazione di bilancio che mette in campo circa 1,3 milioni di euro complessivi, sblocchiamo i residui delle vecchie annualità del Fondo non autosufficienze li destiniamo al soddisfacimento dei fabbisogni del territorio. Risolviamo subito l’urgenza dell’Asp di Catanzaro, chiudendone integralmente la graduatoria aperta, e mettiamo in sicurezza l’intero sistema regionale per garantire che nessuna famiglia avente diritto resti senza il dovuto sostegno”.

La delibera definisce inoltre i criteri operativi per il riparto e il trasferimento delle somme. Il dipartimento Welfare procederà all’assegnazione e al trasferimento delle risorse necessarie a soddisfare i fabbisogni rilevati nei singoli bacini provinciali, garantendo lo scorrimento nel rispetto rigoroso dell’ordine di graduatoria e previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, con obbligo di distinte imputazioni contabili e monitoraggio costante sulla piattaforma ministeriale Sioss.

“Il nostro obiettivo strategico – conclude l’assessore Straface – è costruire un welfare del fare che non lasci spazio alla burocrazia sterile. Garantire la continuità dell’assegno di cura per la disabilità gravissima significa dare certezza, dignità e supporto economico reale a chi necessita di assistenza continua e ad altissima intensità. La Regione Calabria continua a dimostrare con la concretezza dei fatti che la tutela della fragilità e la dignità della persona restano il cuore pulsante e l’impegno prioritario del nostro governo regionale”.