Calabria, fondi per mettere in sicurezza le strade dei piccoli Comuni: fino a 150 mila euro per progetto, ecco come richiederli

È online l’Avviso pubblico, per l’anno 2026, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro. La dotazione del Fondo per l’anno 2026 ammonta a 10 milioni di euro. In particolare, per i Comuni della regione Calabria saranno disponibili fino a 737.000 euro totali quale importo massimo dei progetti. I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 di martedì 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 lunedì 30 novembre 2026. Per maggiori dettagli sulle modalità di adesione al bando, https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-piccoli-comuni-online-lavviso-pubblico-2026