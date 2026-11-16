Fino a 100mila euro a fondo perduto per i giovani che vogliono avviare un’azienda agricola in Calabria. È l’opportunità rilanciata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che si rivolge direttamente alle nuove generazioni annunciando la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal nuovo bando regionale dedicato al primo insediamento in agricoltura. “A tutti i giovani tra i 18 e i 40 anni: fino a 100.000 euro a fondo perduto per aprire la vostra azienda agricola”, è il messaggio del governatore calabrese, che invita gli interessati a presentare domanda attraverso il portale della Regione. La misura rientra nell’intervento SRE01 – Insediamento Giovani Agricoltori, annualità 2026, previsto dal Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale della Calabria 2023-2027. Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva superiore a 25 milioni di euro ed è finalizzato a favorire il ricambio generazionale nel settore primario, sostenendo i giovani che intendono intraprendere un percorso imprenditoriale agricolo.

Calabria, 100mila euro per aprire un’azienda agricola: come funziona il contributo

Il nuovo avviso pubblico prevede un sostegno massimo di 100mila euro per beneficiario, articolato in due componenti destinate ad accompagnare l’avvio e lo sviluppo dell’attività. In particolare, 70mila euro sono destinati all’attuazione del piano aziendale, mentre ulteriori 30mila euro sono riconosciuti come premio per il primo insediamento. Il contributo è pensato per sostenere la fase iniziale dell’impresa agricola, favorendo l’acquisizione dei terreni, dei capitali e delle conoscenze necessarie alla gestione dell’attività. L’obiettivo è consentire ai giovani di trasformare un progetto imprenditoriale in un’iniziativa concreta, valorizzando anche l’innovazione e la sostenibilità delle produzioni.

Chi può richiedere i contributi per i giovani agricoltori in Calabria

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 40 anni, che non abbiano ancora compiuto 41 anni, intenzionati a insediarsi per la prima volta come responsabili di un’azienda agricola. La partecipazione è prevista sia in forma individuale sia in forma societaria, attraverso la presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività. La misura è destinata a chi intende assumere per la prima volta la guida dell’impresa agricola, secondo le condizioni e i requisiti stabiliti nel bando regionale. Un elemento centrale è rappresentato proprio dal piano aziendale, attraverso il quale il richiedente deve illustrare il progetto imprenditoriale che intende realizzare. L’intervento punta infatti a sostenere iniziative capaci di sviluppare l’attività agricola e favorire l’introduzione di modelli produttivi sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Domande aperte fino al 23 dicembre 2026: la procedura online

Le domande per accedere al contributo possono essere presentate dal 2 novembre 2026 fino alle ore 17:00 del 23 dicembre 2026. La Regione Calabria ha precisato che la scadenza è improrogabile. La presentazione delle istanze avviene attraverso il portale documentale della Regione Calabria, raggiungibile all’indirizzo https://documentale.regione.calabria.it/portale/. Tutte le informazioni ufficiali, l’avviso pubblico e la documentazione necessaria sono disponibili anche nella pagina dedicata all’intervento SRE01 – Insediamento Giovani Agricoltori, annualità 2026, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tra i documenti messi a disposizione figurano il modello del piano aziendale e gli allegati relativi alle dichiarazioni e agli obblighi previsti dall’avviso.