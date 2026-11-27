Una strategia industriale ed energetica capace di valorizzare le risorse della Calabria, attrarre investimenti e garantire occupazione stabile e di qualità. Sono alcune delle priorità indicate da Antonio Mangano, nuovo segretario generale della Filctem Cgil Calabria, eletto nell’ambito dell’assemblea generale di categoria su proposta illustrata dal segretario nazionale della Filctem, Ilvo Sorrentino. Mangano, che in questi anni ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo, succede a Francesco Gatto, oggi segretario generale della Cgil Area Vasta. “Gli incarichi non sono un traguardo ma una responsabilità: si guarda il lavoro che c’è da fare e ci si rimbocca le maniche. Andremo in continuità con quanto è stato fatto, ma continuità non vuol dire stare fermi”, ha affermato il nuovo segretario, annunciando l’intenzione di chiedere alla Regione una strategia condivisa sul fronte industriale ed energetico e il Priec (Piano Regionale Integrato Energia e Clima).

Energia e sviluppo industriale: le richieste alla Regione Calabria

Al centro del programma di Mangano c’è la necessità di trasformare la capacità produttiva della regione in un’opportunità di crescita economica. “In Calabria produciamo più energia elettrica di quanta ne consumiamo, eppure paghiamo come chi non la produce. Vogliamo – ha affermato – che diventi un vantaggio concreto per le nostre imprese e un motivo per attrarre investimenti. Chi opera sul nostro territorio deve restituire al nostro territorio. Basta bonus a pioggia senza condizionalità: servono risultati, occupazione stabile e di qualità”. Tra le richieste della Filctem figurano il rilancio del retroporto di Gioia Tauro, la bonifica e il riutilizzo delle aree industriali, il ruolo delle grandi partecipate e il futuro del servizio idrico con Sorical. Sul tema dell’eolico offshore, Mangano ha precisato: “Non entriamo nel merito della sua realizzazione. Dico solo che, la filiera dovrà portare ricchezza al territorio, con la produzione e la manutenzione delle tecnologie. Abbiamo i porti e le banchine disponibili a Crotone e a Corigliano-Rossano: non abbiamo soltanto il mare, e il valore non può restare altrove”.

Sicurezza sul lavoro e intelligenza artificiale, le priorità del mandato

Ampio spazio è stato riservato alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione alla prevenzione, alla formazione e alla vigilanza sul sistema degli appalti e dei subappalti. Il nuovo segretario generale ha affrontato anche il tema delle trasformazioni tecnologiche e delle ricadute dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sottolineando la necessità di garantire ai lavoratori i benefici derivanti dall’aumento della produttività: “non esiste vertenza, contratto o obiettivo di produzione che valga una vita: si esce di casa per lavorare, non per morire. Salute e sicurezza saranno la priorità del mio mandato, con più prevenzione, formazione e controlli e una vigilanza severa su appalti e subappalti. Se l’intelligenza artificiale aumenta la produttività, il frutto deve andare a chi lavora. Serve un metodo per governare il cambiamento, invece, di subirlo”.