Prevenzione del rischio sismico, sicurezza del territorio e rafforzamento della rete di assistenza alle donne vittime di violenza. Sono i principali temi affrontati nella seduta odierna della Giunta regionale della Calabria, che ha approvato due importanti strumenti di programmazione per accedere alle risorse statali destinate alla prevenzione sismica e adottato l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento del modello regionale antiviolenza “Codice Rosa”.

Calabria, approvati i piani regionali per la prevenzione del rischio sismico

Su proposta del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, la Giunta ha approvato le proposte del Piano regionale per la realizzazione delle azioni di prevenzione sismica non strutturale e del Piano regionale degli interventi per la realizzazione delle azioni di prevenzione sismica strutturale, previsti dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026. I due strumenti di programmazione, predisposti sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dal provvedimento nazionale, sono necessari per consentire alla Calabria di accedere alle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico relative alle annualità 2024, 2025 e 2026.

Nel dettaglio, i piani riguardano gli interventi di prevenzione sismica strutturale e non strutturale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto nazionale. L’approvazione delle proposte rappresenta un passaggio fondamentale per la successiva assegnazione dei finanziamenti statali destinati alla riduzione del rischio sismico sul territorio calabrese. Spetterà infatti al capo del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso una successiva ordinanza, procedere all’assegnazione delle risorse sulla base delle proposte di piano approvate e nei limiti degli importi massimali previsti.

Violenza sulle donne, la Calabria adotta il modello regionale “Codice Rosa”

Con una delibera a firma congiunta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, l’esecutivo ha inoltre adottato l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento del modello regionale antiviolenza “Codice Rosa”. Il provvedimento punta a definire un sistema integrato e omogeneo di accesso, accoglienza, assistenza e presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori presso le strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario regionale. L’Atto di indirizzo dà attuazione all’articolo 13 della legge regionale 34/2025 e individua il “Codice Rosa” quale strumento organizzativo per l’identificazione precoce delle vittime, l’accoglienza, la valutazione multidisciplinare e la successiva assistenza, nell’ambito della Rete regionale antiviolenza e delle Reti territoriali antiviolenza.

Dal Pronto soccorso ai Centri antiviolenza: una rete integrata di assistenza

Il percorso potrà essere attivato presso le strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario regionale, individuando il Pronto soccorso come principale porta di accesso ospedaliera, senza escludere la possibilità di attivazione attraverso gli altri servizi sanitari. Il modello organizzativo mira a rafforzare il raccordo operativo tra le strutture ospedaliere e la rete territoriale dei servizi sanitari e sociali, coinvolgendo i consultori familiari, i Centri antiviolenza e le Case rifugio, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali. Il provvedimento definisce inoltre i compiti dei Dipartimenti regionali competenti e prevede il coinvolgimento delle Aziende sanitarie nell’individuazione dei referenti aziendali del percorso. Particolare attenzione viene riservata alla tutela dei figli minori delle donne vittime di violenza, anche nei casi di violenza assistita.

Formazione del personale sanitario e monitoraggio dei percorsi di assistenza

Per garantire il funzionamento del modello regionale “Codice Rosa”, sono previsti specifici percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale sanitario e sociosanitario coinvolto nelle attività di accoglienza, assistenza e presa in carico delle vittime. L’Atto di indirizzo dispone, infine, il raccordo con il Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, oltre al monitoraggio degli aspetti sanitari e sociosanitari del percorso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.