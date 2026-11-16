Calabria, dalla diga di Migliarite all’emergenza maltempo: la Giunta Occhiuto approva nuovi interventi per sicurezza, sport e famiglie

Nuovi provvedimenti della Giunta regionale della Calabria in materia di protezione civile, sicurezza del territorio, sport e politiche sociali. Nel corso della seduta di oggi, lunedì 16 novembre, l’Esecutivo regionale ha approvato una serie di misure che riguardano il Piano di emergenza della diga Migliarite, nel territorio di Cotronei, l’estensione della richiesta dello stato di emergenza per il maltempo al Comune di Bova Marina, la realizzazione di un Polo sportivo paralimpico a Lamezia Terme e il potenziamento dei servizi destinati alle famiglie calabresi. Le decisioni affrontano diversi ambiti di intervento, dalla gestione dei rischi idraulici alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici estremi, fino alla promozione dello sport inclusivo e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi sociali.

Calabria, approvato il Piano di emergenza della diga Migliarite a Cotronei

Su proposta del presidente della Regione Roberto Occhiuto, la Giunta ha approvato il Piano di emergenza della diga Migliarite, situata nel Comune di Cotronei, in provincia di Crotone. Il documento è stato redatto in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014, che disciplina le attività di protezione civile relative ai bacini nei quali sono presenti grandi dighe. L’infrastruttura, gestita da A2A, riveste un ruolo strategico per la produzione di energia idroelettrica, attraverso la regolazione delle portate del torrente Migliarite e del fiume Tacina. Il Piano definisce le procedure operative e le misure di protezione civile da attivare in presenza di situazioni riconducibili al rischio diga e al rischio idraulico a valle. Vengono individuati gli scenari di rischio, le strategie di intervento e le modalità di coordinamento tra gli enti coinvolti nelle diverse fasi di allerta. Il documento è stato predisposto in raccordo con la Prefettura di Crotone e con i Comuni interessati. La stessa Prefettura ha rilasciato il nulla osta necessario, consentendo alla Regione di procedere con l’approvazione definitiva del Piano.

Maltempo nell’Area Grecanica, chiesta l’estensione dello stato di emergenza a Bova Marina

Un altro provvedimento approvato dalla Giunta, sempre su indicazione del presidente Occhiuto, riguarda le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Città metropolitana di Reggio Calabria tra il 9 e l’11 ottobre 2026. L’Esecutivo regionale ha dato il via libera alla richiesta al Governo nazionale di estendere la dichiarazione dello stato di emergenza al Comune di Bova Marina, il cui territorio è stato interessato dalle intense precipitazioni registrate durante quei giorni. La decisione arriva al termine dell’istruttoria condotta dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha acquisito la documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale di Bova Marina. Dagli accertamenti documentali sono emersi danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche stimati in oltre 1 milione e 310mila euro. Le ulteriori segnalazioni pervenute hanno portato a un aggiornamento del quadro economico complessivo degli interventi necessari nei territori colpiti dal maltempo. Il fabbisogno finanziario per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate è stato quantificato in almeno 21 milioni e 310mila euro, di cui oltre 3 milioni e 510mila euro già sostenuti dai Comuni per interventi di somma urgenza. Con il provvedimento approvato oggi, la Regione chiede dunque che anche Bova Marina venga ricompresa nella dichiarazione dello stato di emergenza, alla luce dei danni riscontrati sul territorio comunale.

Sport e inclusione, un Polo paralimpico di rilevanza nazionale a Lamezia Terme

Tra le decisioni adottate dalla Giunta regionale figura anche un progetto dedicato allo sviluppo dello sport paralimpico in Calabria. Su iniziativa del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore regionale allo Sport Eulalia Micheli, è stata approvata la stipula di un Protocollo d’intesa tra Regione Calabria, ministro per lo Sport e i Giovani e Comitato Italiano Paralimpico, finalizzato alla realizzazione di un Polo sportivo paralimpico. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle istituzioni coinvolte di promuovere una struttura sportiva inclusiva di rilevanza nazionale, destinata sia alla pratica paralimpica sia a quella olimpica. Il futuro Polo dovrebbe ospitare attività di promozione sportiva, percorsi formativi, programmi di alta specializzazione e manifestazioni di livello nazionale e internazionale, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo dello sport inclusivo. Il progetto individua in Lamezia Terme la sede ideale per la realizzazione dell’infrastruttura. La scelta è legata alla presenza del palazzetto dello sport comunale e delle aree adiacenti da riqualificare, oltre che alla posizione strategica della città nel sistema dei collegamenti regionali e nazionali. Lamezia Terme dispone infatti di un aeroporto internazionale, di collegamenti ferroviari e di un accesso alla rete autostradale, caratteristiche considerate favorevoli alla nascita di una struttura capace di accogliere atleti, tecnici e partecipanti provenienti anche da altre regioni e dall’estero.

Politiche per la famiglia, alla Calabria oltre 1,4 milioni di euro per rafforzare i servizi

La Giunta regionale ha inoltre approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, il Piano operativo regionale relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia 2026. Il provvedimento fa riferimento al Dpcm del 24 luglio 2026, attraverso il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse destinate al potenziamento dei Centri per la famiglia. Alla Regione Calabria sono stati assegnati 1.438.500 euro, risorse finalizzate al rafforzamento dei servizi di informazione, orientamento e sostegno alle famiglie, oltre che alla realizzazione di interventi rivolti ai minori, agli adolescenti e ai nuclei familiari. L’obiettivo è consolidare la rete territoriale dei servizi, migliorando la capacità di risposta ai bisogni delle comunità e rafforzando gli strumenti di accompagnamento e supporto destinati alle famiglie. In attuazione delle disposizioni ministeriali, il Dipartimento regionale competente ha predisposto il Piano operativo delle azioni da finanziare, completo del relativo piano finanziario e del cronoprogramma degli interventi.

Il documento è stato condiviso con Anci Calabria e Upi Calabria, che hanno espresso il proprio assenso nell’ambito del percorso di concertazione istituzionale. Con l’approvazione del Piano operativo, la Regione completa quindi l’iter necessario per presentare al Dipartimento per le Politiche della Famiglia la richiesta di erogazione delle risorse assegnate. Si tratta del passaggio indispensabile per consentire il successivo avvio delle attività programmate sul territorio regionale.