Calabria, dagli aeroporti alla sanità fino al Reddito di merito: Occhiuto fa il punto

Dal Reddito di merito per gli studenti universitari ai nuovi ospedali, passando per gli investimenti negli aeroporti, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e i dati sull’economia regionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia un bilancio delle attività portate avanti dall’amministrazione regionale, annunciando nuovi interventi e sottolineando i risultati raggiunti in diversi settori strategici. “C’è ancora tantissimo da fare. Intanto, però…”, esordisce sui social il governatore, accompagnando il suo intervento con una serie di aggiornamenti che riguardano il sostegno agli studenti, le infrastrutture sanitarie, la mobilità e l’andamento economico della Calabria.

Reddito di merito, al via i pagamenti da 500 a 1.000 euro al mese

Tra le novità annunciate da Occhiuto figura l’avvio dei pagamenti del Reddito di merito, la misura destinata a sostenere gli studenti meritevoli delle università calabresi. Secondo quanto comunicato dal presidente, le erogazioni cominceranno nel corso di questa settimana, con importi compresi tra 500 e 1.000 euro al mese. “Questa settimana cominciano i pagamenti del Reddito di merito: da 500 a 1.000 euro al mese per sostenere gli studenti meritevoli delle nostre università”, afferma Occhiuto, inserendo il provvedimento tra le iniziative regionali rivolte alla formazione universitaria.

Sanità, operativi i primi 22 ambulatori nella Sibaritide

Un altro capitolo riguarda la sanità e, in particolare, la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere. Il governatore richiama l’attenzione sulla situazione della Sibaritide, dove, dopo un’attesa durata vent’anni, sono entrati in funzione i primi 22 ambulatori del nuovo ospedale. “Vent’anni di attesa per un ospedale. Oggi, nella Sibaritide, i primi 22 ambulatori sono operativi e portiamo avanti il lavoro sui nuovi ospedali di Vibo e della Piana”, dichiara il presidente della Regione.

Aeroporti, nuovi terminal a Reggio Calabria e Lamezia: passeggeri in crescita del 12,5%

Nel bilancio del governatore trovano spazio anche gli investimenti nel sistema aeroportuale regionale. Occhiuto ricorda l’inaugurazione del nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Reggio Calabria e della nuova area imbarchi dello scalo di Lamezia Terme, mentre proseguono gli interventi sulle infrastrutture aeroportuali. Il presidente evidenzia inoltre l’andamento positivo del traffico passeggeri, comunicando che nei primi nove mesi del 2026 è stata registrata una crescita del 12,5%. Un dato che viene richiamato insieme alle opere realizzate e agli ulteriori investimenti programmati per gli scali calabresi. Sul fronte ferroviario, Occhiuto riferisce che la Regione ha messo in circolazione 27 nuovi treni e finanziato l’acquisto di altri dieci, nell’ambito delle iniziative per il rinnovamento del trasporto su rotaia.

Economia calabrese in crescita: PIL a +1,1% nel 2025, esportazioni oltre un miliardo

Il presidente della Regione richiama infine i dati relativi all’andamento dell’economia calabrese. Secondo quanto riportato da Occhiuto sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, nel 2025 l’economia regionale è cresciuta dell’1,1%, facendo registrare un incremento superiore alla media nazionale. Il governatore segnala inoltre una crescita dell’occupazione e del turismo, insieme al risultato raggiunto dalle esportazioni, che hanno superato il miliardo di euro. Indicatori che Occhiuto considera significativi per descrivere il percorso economico intrapreso dalla Calabria. “Sono risultati costruiti con lavoro e ostinazione. I pregiudizi si abbattono così, producendo fatti”, afferma il presidente, sottolineando la volontà di proseguire lungo la strada degli interventi avviati. Il messaggio si conclude con un richiamo alle sfide ancora aperte e all’impegno dell’amministrazione regionale nei prossimi mesi. “Non abbiamo ancora finito. E non abbiamo nessuna intenzione di fermarci”, ribadisce Roberto Occhiuto.