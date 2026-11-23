Una donna di 52 anni, di Corigliano Rossano, è stata ricoverata sabato nel reparto di Medicina dell’ospedale ‘Compagna ‘di Corigliano dove, dopo vari accertamenti, le è stata diagnosticata una meningite meningococcica. La paziente è stata poi trasferita all’ospedale ‘Annunziata ‘ di Cosenza nel reparto di malattie infettive. La donna, secondo quanto si apprende, a 36 ore dall’inizio della terapia mostrerebbe un lieve miglioramento clinico generale. Nell’ospedale di Corigliano e tra i contatti della 52enne sono state attivate le procedure previste per la gestione di questi casi.