Nell’ambito della candidatura della Calabria a European Region of Sport 2028, il programma della visita della Commissione di valutazione ACES Europe ha previsto anche momenti dedicati al mondo paralimpico, per valorizzare persone, storie ed esperienze che testimoniano come lo sport possa abbattere le barriere e creare opportunità per tutti. Dal rinnovato Centro Sportivo Paralimpico di Lamezia Terme, che ha ospitato la conferenza stampa della Commissione, all’incontro con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “R.C. Basket in Carrozzina” di Reggio Calabria, fino alle testimonianze del Club Velico di Crotone, dove la vela paralimpica rappresenta una concreta opportunità di crescita, autonomia e inclusione: tappe che raccontano il valore più autentico dello sport, la possibilità di mettersi in gioco, condividere traguardi e realizzare i propri sogni.

Un percorso promosso dall’Assessore Eulalia Micheli, nell’ambito delle politiche regionali per l’Istruzione, lo Sport e le Politiche per i Giovani, con il supporto del Settore Sport del Dipartimento Asset Strategici, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Calabria e la rete delle realtà sportive e istituzionali del territorio.

Perché dietro ogni atleta c’è una storia, dietro ogni traguardo c’è una conquista e dietro ogni opportunità c’è il diritto di sentirsi parte di una comunità. Un ringraziamento particolare del Presidente CIP Calabria Antonino Scagliola all’Assessore allo Sport della Regione Calabria Eulalia Micheli per il sostegno al mondo paralimpico calabrese. Perché una regione è davvero sportiva quando nessuno resta in panchina.