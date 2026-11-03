Calabria, cambia il vertice della Protezione Civile: Occhiuto nomina Giacomo Giovinazzo nuovo dirigente generale

Cambio al vertice della Protezione Civile della Regione Calabria. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha nominato con proprio decreto Giacomo Giovinazzo dirigente generale reggente del Dipartimento della Protezione Civile regionale. La designazione arriva dopo le dimissioni di Domenico Costarella, protocollate venerdì scorso, che ha lasciato l’incarico per assumere un nuovo ruolo nell’ambito della Protezione Civile nazionale. La nomina di Giovinazzo è stata formalizzata attraverso un decreto del governatore Roberto Occhiuto. Nella mattinata il nuovo dirigente generale reggente ha avuto un incontro con il presidente della Regione. L’incarico avrà una durata di un anno ed è legato alla procedura per l’individuazione del dirigente titolare del Dipartimento. Giovinazzo assume così la guida della struttura regionale in una fase di avvicendamento amministrativo successiva all’uscita di Costarella.

Chi è Giacomo Giovinazzo, anche commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria

Oltre al nuovo incarico alla guida della Protezione Civile regionale, Giacomo Giovinazzo ricopre anche il ruolo di commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria. La designazione gli affida dunque la reggenza del Dipartimento regionale della Protezione Civile, in attesa dell’individuazione del dirigente generale titolare.

Domenico Costarella lascia la Regione per un incarico nazionale

Il passaggio di consegne è conseguente alle dimissioni di Domenico Costarella, che ha deciso di lasciare la guida del Dipartimento calabrese per ricoprire un nuovo incarico nella Protezione Civile nazionale. Con il decreto firmato da Occhiuto, la Regione Calabria ha quindi individuato in Giacomo Giovinazzo il dirigente chiamato a garantire la continuità della guida amministrativa della Protezione Civile regionale durante il periodo di reggenza.