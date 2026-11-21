Rimborso integrale per tutte le istanze ammesse al bonus gasolio destinato alle imprese dell’autotrasporto calabrese. È quanto emerso dall’assemblea di Fedralog, convocata nella serata di ieri per fare il punto sulle procedure di ristoro e sulle principali criticità del settore. La Regione Calabria ha inizialmente stanziato 10 milioni di euro, reperiti attraverso l’assestamento di bilancio, per sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi del carburante. Secondo quanto emerso nel corso della riunione di ieri, la dotazione finanziaria sarà ulteriormente incrementata, portando l’impegno complessivo della Regione a circa 13 milioni di euro per far fronte a tutte le richieste degli autotrasportatori.

Nel frattempo, il dipartimento regionale competente ha già disposto il trasferimento a Fincalabra, società in house incaricata della gestione dell’avviso e delle procedure di liquidazione, di una prima anticipazione pari al 30% delle risorse complessive, per un importo di 3 milioni di euro. Le somme saranno assegnate sulla base delle spese sostenute e documentate dalle aziende attraverso l’apposita piattaforma. Le procedure sono ancora in corso e i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

“Grazie al confronto costante e alla collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, tutte le istanze ammesse per il bonus gasolio potranno ottenere il rimborso integrale dell’importo richiesto“, ha comunicato la segreteria di Fedralog al termine dell’assemblea. Soddisfazione è stata espressa da Mario Pansini, che ha sottolineato la rilevanza del risultato per le imprese del comparto, alle prese con costi particolarmente elevati. “Garantire il rimborso integrale delle istanze – ha detto – significa dare una risposta concreta a imprese che stanno affrontando costi molto pesanti, soprattutto sul fronte del carburante. La sinergia che si è creata con la Regione dimostra che, quando le istituzioni ascoltano e si lavora insieme, i risultati concreti possono arrivare“.

Fedralog ha ringraziato la Regione, i suoi rappresentanti e gli uffici competenti per la collaborazione, ribadendo tuttavia la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà strutturali del settore. “Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo – ha ribadito Pansini -. Le difficoltà del comparto restano ancora importanti: dal caro gasolio alla liquidità, dall’accesso al credito alla competitività delle imprese“. La federazione conferma che “continuerà a lavorare affinché a questo risultato possano seguire ulteriori ristori e interventi strutturali per il futuro dell’autotrasporto“.