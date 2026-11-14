Calabria, bonus casa per genitori separati e divorziati: 156 beneficiari, ecco quanto riceveranno e quando

Ammessi 156 genitori calabresi alla misura sperimentale voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di oltre 308mila euro. Il contributo è destinato a chi ha un reddito IRPEF fino a 35mila euro. Pagamenti entro dicembre e Fondo potenziato a 50 milioni di euro nel 2027

mamma sul divano con i figli
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Sono 156 i genitori separati o divorziati calabresi ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 308.887,51 euro. A livello nazionale sono 7.402 gli ammessi e l’88% è costituito da cittadini italiani. L’accesso si basa sul reddito IRPEF fino a 35mila euro e non sull’ISEE, permettendo così di raggiungere anche quella fascia grigia di famiglie che può trovarsi in difficoltà dopo una separazione. Per Salvini, i dati dimostrano la necessità di sostenere situazioni di fragilità che troppo spesso non trovano spazio nelle misure tradizionali. Tutti i contributi saranno erogati entro dicembre. Per il 2027 il Fondo sarà rafforzato da 20 a 50 milioni di euro.

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