“In Calabria sono 156 i genitori separati o divorziati ammessi al contributo affitto, per un totale di 308.887,51 euro. I primi bonifici arriveranno nei prossimi giorni. Il numero più alto di beneficiari è nel territorio di Cosenza, con 60 genitori ammessi. Seguono Reggio Calabria (42), Catanzaro (35), Crotone (10) e Vibo Valentia (9). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento per i 7.402 beneficiari in Italia. Il contributo può coprire il 50% del canone di affitto, fino a un massimo di 500 euro al mese e di 6.000 euro l’anno”. Così una nota del MIT.

“Il ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi. Un incremento fortemente voluto da Salvini per aiutare madri e padri a sostenere le spese di una nuova casa dopo la separazione. A livello nazionale, ricorda il Ministero, l’88% dei beneficiari ha la cittadinanza italiana e quasi uno su due ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi e le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è arrivata da genitori tra i 45 e i 54 anni”.