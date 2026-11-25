Proseguono gli interventi di Anas per il completamento della strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, infrastruttura strategica di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Per il superamento del ‘Colle dello Scornari’ i lavori sono quasi completati. Sono in fase di ultimazione alcune lavorazioni di finitura e di raccordo alla viabilità secondaria esistente e al tratto successivo della nuova SS 182 già adeguato. Sul ‘superamento del Cimitero di Vazzano’, con un avanzamento di oltre il 50% e ultimazione attesa a febbraio 2027, le lavorazioni interessano la realizzazione della galleria artificiale, delle opere idrauliche, della paratia e del corpo stradale per il collegamento tra la SP 67 e la SP 60.

Per la variante da ‘Vazzano a Vallelong’a sono in corso i lavori per la realizzazione di paratie con pali di grande diametro, proseguono le attività di disboscamento e le opere accessorie, mentre per la ‘Bretella per Petrizzi’ è in via di ultimazione il collegamento tra il nuovo tracciato della SS 182, in corrispondenza dello svincolo di Gagliato, e il vecchio tracciato della statale in direzione Petrizzi. Sul tratto di Gagliato prosegue la bonifica da ordigni bellici, propedeutica all’avvio delle lavorazioni di cantierizzazione che avverrà nelle prossime settimane.