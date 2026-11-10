Calabria ancora senza Garante per l’infanzia e l’Adolescenza, arriva un nuovo appello: “si nomini immediatamente”

La Calabria è ancora senza il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e le associazioni impegnate nella tutela dei minori chiedono al Consiglio regionale di intervenire senza ulteriori rinvii. A sollevare la questione è il Coordinamento regionale delle associazioni impegnate nell’affido e nell’adozione, che denuncia il protrarsi della mancata nomina di una figura considerata essenziale per la protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Una situazione che, secondo il Coordinamento, appare ancora più grave alla luce delle condizioni di povertà materiale ed educativa che interessano il territorio calabrese. Le associazioni rivolgono quindi un appello al Consiglio regionale e al Presidente dell’Assemblea affinché venga completata la procedura di designazione, ricorrendo, qualora necessario, anche agli strumenti sostitutivi previsti dalla normativa. La richiesta è accompagnata da una precisa sollecitazione: procedere alla scelta sulla base delle competenze e dell’esperienza dei candidati, evitando che una funzione di garanzia così delicata possa diventare oggetto di accordi o valutazioni legate agli equilibri politici.

L’appello delle associazioni: “Un ritardo ingiustificabile”

Il Coordinamento richiama innanzitutto la necessità di garantire un presidio istituzionale stabile e autorevole a tutela dei minori, sottolineando come la tempestività degli interventi rappresenti un elemento fondamentale nella protezione dell’infanzia. “La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza richiede attenzione costante e interventi tempestivi. Per questo appare incomprensibile che, a oltre un anno dall’insediamento del Consiglio regionale, non si sia ancora proceduto alla nomina del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”. Da qui l’appello rivolto alle istituzioni regionali affinché “si provveda senza ulteriori ritardi alla designazione di questa fondamentale figura di garanzia. Qualora necessario, il Presidente eserciti il potere sostitutivo previsto dalla normativa per superare una situazione che rischia di compromettere la piena tutela dei diritti dei minori”. Una richiesta che punta a ottenere una decisione concreta, ritenendo non più giustificabile il protrarsi di una situazione che lascia scoperta una funzione istituzionale di particolare rilevanza sociale.

A esprimere la posizione del Coordinamento sono Marco Dato, Mario Nasone, Franco Corapi, Domenico Barresi, Claudio Venditti ed Elvira Servidio, che sottolineano le conseguenze della mancata designazione. “Si tratta di un ritardo ingiustificabile che priva la Calabria di un presidio fondamentale per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti”, dichiarano i rappresentanti delle associazioni impegnate nell’affido e nell’adozione. Il Coordinamento richiama inoltre l’attenzione sul contesto sociale regionale e sulle difficoltà che coinvolgono numerosi nuclei familiari, evidenziando l’importanza di disporre di una figura in grado di vigilare sul rispetto dei diritti dei minori e di rappresentarne le esigenze presso le istituzioni. “In una regione che continua a registrare significative condizioni di povertà materiale ed educativa, la presenza del Garante rappresenta uno strumento indispensabile per vigilare sul rispetto dei diritti dell’infanzia, promuovere interventi adeguati e dare voce alle esigenze dei minori e delle loro famiglie”.

La richiesta al Consiglio regionale: scegliere il Garante per competenza, non per appartenenza politica

Uno degli aspetti centrali dell’intervento riguarda lo stato della procedura di selezione. Il Coordinamento evidenzia infatti che i curricula dei candidati disponibili a ricoprire l’incarico sono già stati acquisiti e che, pertanto, non emergono ulteriori ragioni che possano giustificare il prolungamento dell’attesa. Secondo le associazioni, le condizioni per procedere alla designazione esistono già e la decisione dovrebbe essere assunta esclusivamente attraverso una valutazione delle qualità professionali e dell’autorevolezza dei candidati. Su questo punto il messaggio rivolto alla politica regionale è particolarmente netto: “La nomina del Garante non può essere considerata una questione di equilibri politici o di spartizioni di sottogoverno. I profili professionali disponibili esistono e sono qualificati. Si scelga il migliore, sulla base delle competenze, dell’esperienza e dell’autorevolezza, al di sopra di ogni appartenenza”. Un richiamo che mette al centro la natura indipendente e la responsabilità istituzionale di una figura chiamata a occuparsi della tutela dei soggetti più vulnerabili.

La nomina richiesta già nella prima seduta utile

Il Coordinamento auspica che il Consiglio regionale della Calabria proceda alla nomina del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza già nella prima seduta utile, ponendo fine a una situazione che le associazioni considerano non più sostenibile. L’obiettivo è assicurare ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie un riferimento istituzionale capace di ascoltare le istanze del territorio, vigilare sul rispetto dei diritti e contribuire alla promozione di interventi adeguati. Nelle conclusioni dell’appello, i rappresentanti delle associazioni ribadiscono il carattere prioritario della designazione, chiedendo che la tutela dei minori venga posta al di sopra di qualsiasi altra considerazione. “È un atto atteso e dovuto nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie calabresi. La Calabria non può continuare a fare a meno di una figura chiamata a vigilare, ascoltare e intervenire a difesa dei più fragili. Confidiamo che questa lacuna venga colmata al più presto, dando finalmente piena attuazione a uno strumento fondamentale di tutela e garanzia dei diritti dei minori”. L’appello si traduce così in una richiesta precisa alle istituzioni regionali: completare quanto prima la procedura e restituire piena operatività a uno strumento ritenuto indispensabile per la difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Calabria.