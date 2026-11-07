Calabria a Piedi, 10 escursioni alla scoperta delle meraviglie nascoste della regione: dal Pollino all’Aspromonte

Riparte dalla Cresta dell’Infinito, da monte Manfriana con i suoi 1981 m s.l.m. e dal borgo Arbëreshë di Civita, domenica 15 novembre, la rassegna itinerante Calabria a Piedi giunta quest’anno alla sua quarta edizione. “100 luoghi da incontrare a passo lento dall’Aspromonte al Pollino”, per conoscere la Calabria più autentica accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, provenienti dalle diverse montagne dell’appennino Calabrese e associate ad AIGAE e LAGAP.

Un racconto a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), nei luoghi selezionati con cura insieme ai colleghi che collaborano all’iniziativa. Eventi che ci faranno compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 20 e 21 marzo del 2026, per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici che come pochi riescono a raccontare la ricchezza di biodiversità, geodiversità e varietà culturale della regione. Attraverso i Parchi, le Riserve Naturali, i siti rupestri e archeologici, la Rete Natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi e paesi che resistono e tanto altro.

Un programma ricco che potrete trovare, con aggiornamenti e racconti dei luoghi, sulle pagina @calabriaapiedi, un luogo virtuale, che vuole dare voce alla Calabria dei cammini e delle montagne. Mettere in connessione chi lavora per raccontare le terre alte ogni giorno con chi ha curiosità di conoscerle non solo attraverso uno schermo, ma camminando insieme un passo dopo l’altro.

PROGRAMMA COMPLETO