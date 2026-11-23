Nove manifestazioni sportive di carattere nazionale, interregionale e regionale, distribuite in diverse località della Calabria e accomunate dall’obiettivo di promuovere lo sport dilettantistico, l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio. È il quadro delle iniziative sostenute da ASC (Attività Sportive Confederate) Comitato Regionale Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico per le manifestazioni sportive 2026 della Regione Calabria. L’ente di promozione sportiva affianca le associazioni confederate attraverso attività di supporto tecnico, organizzativo e morale, la concessione del patrocinio morale e l’inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale ASC. Un impegno che interessa numerose discipline, dal calcio al basket, dalla pallavolo alla danza, fino alle attività dedicate al fitness e al benessere, coinvolgendo atleti, giovani e realtà associative. La programmazione, articolata tra febbraio e novembre, punta inoltre a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e a creare occasioni di conoscenza del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico calabrese, attraverso eventi che affiancano alle competizioni attività formative, educative e di sensibilizzazione.

Basket, calcio e pallavolo: le manifestazioni dedicate ai giovani

Tra le iniziative sostenute figura la terza edizione del Trofeo “Leo Iriti”, promossa dall’ASD All Star Basket Reggio Calabria, una competizione agonistica non professionistica e multidisciplinare di carattere interregionale che comprende basket, calcio e pallavolo. L’evento è orientato alla promozione del benessere psicofisico attraverso il progetto S.T.R.O.N.G. Un’altra manifestazione interregionale è la terza edizione di ASC Summer Volley, organizzata dall’ASD School Volley Taurianova presso il Villaggio Santandrea Resort di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, in provincia di Catanzaro. Il programma comprende pallavolo, calcio e un torneo di basket 3×3, affiancati da attività culturali e di educazione ambientale. A Reggio Calabria, presso il Centro Sportivo Reggio Village, si inserisce invece la settima edizione del Torneo “Giovani Promesse”, promossa dall’ASD Settore Calcio APS ETS. La manifestazione, rivolta a bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni, unisce competizioni di calcio, basket e pallavolo a seminari sulla sana alimentazione e al convegno “Sport, Salute, Ambiente”, con l’obiettivo di affiancare alla pratica sportiva momenti di approfondimento educativo.

Il programma comprende anche “GI.A.RE. Verso l’Oltre – Il Richiamo dei Campioni”, manifestazione agonistica multidisciplinare regionale organizzata dall’ASD GI.A.RE e svoltasi a Melito di Porto Salvo, nel Reggino. L’iniziativa, dedicata al calcio a 5 e alla pallavolo, ha posto al centro i valori dello sport, della formazione, del turismo e dell’inclusione. Particolare attenzione alla partecipazione sociale caratterizza inoltre la settima edizione di “Sport per Tutti”, promossa dall’ASD Erreccitre APS ETS. La manifestazione comprende basket, pallavolo e palla scout ed è stata ideata per contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici, favorire la coesione sociale e valorizzare il rapporto tra ambiente e territorio. Uno degli obiettivi principali riguarda il coinvolgimento dei giovani che vivono in condizioni di svantaggio, attraverso attività sportive capaci di promuovere occasioni di partecipazione e inclusione.

Dallo sport al benessere: gli eventi tra Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme

Tra gli appuntamenti del calendario figura anche la decima edizione dello Swell Sport & Wellness Weekend 2026, organizzata dall’ASD Swell nel mese di maggio presso il Serenè Resort di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, ha proposto numerose discipline e attività legate al benessere, tra cui indoor cycling, yoga, pilates, danza, fitness, arti marziali e scienze della felicità. A Lamezia Terme si è invece svolta la terza edizione della Coppa Calabria Calcio, promossa dal Comitato Provinciale ASC di Catanzaro. La manifestazione agonistica non professionistica, di carattere nazionale, si è tenuta dal 26 aprile al 26 luglio 2026 presso il campo sportivo “Gianni Renda”. Due iniziative differenti per discipline e destinatari, ma accomunate dalla volontà di valorizzare lo sport attraverso appuntamenti organizzati sul territorio regionale e capaci di coinvolgere partecipanti provenienti anche da altre realtà.

Il Campionato Piccole Pesti e Reggio in Danza: appuntamenti di rilievo nazionale

Un ruolo importante nella programmazione è stato svolto dalla tredicesima edizione del Campionato Piccole Pesti, organizzata dal Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria. Il torneo giovanile nazionale, dedicato a calcio, basket e pallavolo, ha coinvolto sei regioni italiane: Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio e Puglia. Le competizioni si sono articolate nei weekend di aprile, maggio e giugno 2026, con le finali disputate il 7 giugno a Crotone, il 20 giugno a Corigliano-Rossano e il 21 giugno presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. A completare il quadro delle manifestazioni sostenute da ASC è “Reggio in Danza Gran Galà ASC”, evento agonistico non professionistico di rilevanza nazionale dedicato alla danza, svoltosi il 14 e 15 novembre al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. La manifestazione ha previsto competizioni coreutiche con scuole provenienti da diverse regioni italiane, insieme a masterclass, convegni e visite guidate ai siti culturali della città, creando un collegamento tra attività sportiva e promozione del patrimonio locale.

Inclusione, tutela dei minori e sostenibilità ambientale al centro dei progetti

Oltre agli aspetti agonistici, le manifestazioni condividono una serie di obiettivi legati alla responsabilità sociale, alla tutela dei partecipanti e alla sostenibilità. Tra le priorità indicate figurano le politiche di Safeguarding, finalizzate alla protezione dei minori e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione di servizi dedicati alle persone con disabilità. Particolare attenzione viene riservata anche alla presenza femminile nei ruoli di governance e coordinamento organizzativo, con percentuali che in diversi progetti superano il 65%. Sul piano ambientale e tecnologico, le iniziative prevedono l’adozione di soluzioni Green e Digital, tra cui l’eliminazione della plastica monouso, l’utilizzo di QR code e la digitalizzazione delle procedure attraverso piattaforme online. A queste attività si affiancano percorsi di educazione alla salute, incontri con nutrizionisti, psicologi dello sport e preparatori atletici, oltre a visite guidate dedicate alla scoperta delle risorse storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della Calabria.

ASC Calabria e il ruolo dello sport nella destagionalizzazione turistica

Il sostegno offerto da ASC Comitato Regionale Calabria alle associazioni confederate si inserisce in un lavoro di rete che punta a valorizzare le opportunità previste dall’avviso pubblico regionale per il 2026. Attraverso il patrocinio morale, il supporto organizzativo e l’inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale dell’ente, le realtà sportive locali hanno potuto sviluppare progetti con finalità che vanno oltre la competizione, coinvolgendo settori quali formazione, ambiente, cultura e turismo. La distribuzione degli appuntamenti tra febbraio e novembre rappresenta uno degli elementi centrali di questa strategia, orientata a favorire la presenza di partecipanti e visitatori anche al di fuori dei periodi tradizionalmente caratterizzati da maggiori flussi turistici. Un modello che mette in relazione il tessuto sportivo dilettantistico calabrese con le risorse del territorio, promuovendo occasioni di aggregazione e partecipazione per giovani, famiglie e associazioni. Le nove manifestazioni testimoniano così il ruolo che lo sport può assumere non soltanto nella promozione dell’attività fisica, ma anche nei percorsi di inclusione sociale, crescita culturale e valorizzazione delle diverse realtà della Calabria.