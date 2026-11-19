Quasi 2,6 milioni di euro dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) per sostbenere le attibvità di Ricerca in Calabria. I finanziamenti rientrano nei bandi Prin 2026 e Prin Hybrid, i primi del nuovo piano triennale della Ricerca voluto dal ministro Anna Maria Bernini, che garantisce tempi certi e risorse stabili. A livello nazionale i tre bandi hanno distribuito complessivamente oltre 366 milioni di euro per 268 progetti di Ricerca. In Calabria il principale beneficiario è l’Unical per oltre 1,6 milioni di euro.

“Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla Ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato. Con il nuovo sistema programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità. Oggi l’Italia può contare su una Ricerca più forte, capace di produrre conoscenza, generare innovazione e contribuire alle grandi sfide del nostro tempo“, ha dichiarato il ministro Bernini. La quota maggiore dei finanziamenti, oltre 2,2 milioni, riguarda il bando Prin 2026, dedicato alla Ricerca fondamentale e alla collaborazione tra università, enti pubblici di Ricerca e istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

Le risorse sono destinate all’Università della Calabria, coinvolta in otto progetti per quasi 1,5 milioni di euro, e all’Università Magna Graecia di Catanzaro, con cinque progetti per oltre 783 mila euro. Altri 395 mila euro arrivano dal Prin Hybrid, il programma che promuove l’integrazione tra discipline umanistiche e nuove tecnologie in cinque ambiti strategici: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e innovazione in campo sanitario. I finanziamenti riguardano l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università della Calabria, coinvolte ciascuna in un progetto di Ricerca per un importo rispettivamente di 264 mila e 131 mila euro.