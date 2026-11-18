Dodici milioni di euro per contrastare lo spopolamento e rilanciare lo sviluppo di 16 Comuni dell’Area interna del Versante Tirrenico Aspromonte. È la dotazione finanziaria della strategia “RIZOMA, identità – rigenerazione – futuro”, che entrerà nella sua fase pienamente operativa attraverso l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione Calabria, dai Ministeri competenti, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Varapodio, individuato come ente capofila. L’Accordo sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 19 novembre, alle ore 11:30, nella Sala Oro della Cittadella regionale. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’attuazione di un programma di interventi destinato a offrire nuove prospettive ai territori dell’area aspromontana, chiamati ad affrontare le difficoltà legate al declino demografico e alla necessità di costruire condizioni più favorevoli alla crescita economica e sociale.

La strategia RIZOMA per il futuro dell’Aspromonte

Il programma coinvolge complessivamente 16 amministrazioni comunali e nasce da un percorso condiviso che mette al centro l’identità dei territori, la loro rigenerazione e le prospettive di sviluppo futuro. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali e rafforzare l’attrattività dell’Area del Versante Tirrenico Aspromonte, attraverso una strategia che punta a contrastare il progressivo declino demografico. La disponibilità di 12 milioni di euro rappresenta la base finanziaria per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro, che definisce il passaggio alla piena operatività della strategia. Il ruolo di Comune capofila è affidato a Varapodio, che partecipa all’intesa istituzionale insieme alla Regione Calabria e alle amministrazioni centrali coinvolte. Il progetto si propone così di accompagnare le comunità locali in un percorso di rilancio, facendo leva sulle potenzialità del territorio e sulla collaborazione tra i Comuni interessati.

La presentazione alla Cittadella regionale

Alla presentazione dell’Accordo interverranno l’assessore regionale con delega alle Aree interne, Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, l’Autorità di Gestione del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Menotti Lucchetta, la dirigente del settore Aree interne, Comunità rurali e Minoranze linguistiche, Anna Prenestini, e la responsabile del procedimento Rosa Alessi. All’iniziativa prenderanno parte anche i sindaci dei 16 Comuni coinvolti, protagonisti del percorso di definizione della strategia. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per illustrare il quadro istituzionale e operativo dell’Accordo e gli obiettivi di “RIZOMA, identità – rigenerazione – futuro”, un programma che punta a trasformare le risorse disponibili in nuove condizioni di crescita e attrattività per l’Area interna del Versante Tirrenico Aspromonte.