La Calabria rischia di sovrastimare la superficie del proprio territorio destinata alla protezione della fauna, perché nel calcolo delle aree sottratte alla caccia vengono considerate anche strade, autostrade, ferrovie e relative fasce di sicurezza. È la contestazione sollevata da Legambiente Calabria durante l’audizione del 16 novembre nella IV Commissione del Consiglio regionale, dedicata alle proposte di legge numero 92 e 94 per l’istituzione di due nuove riserve naturali: quella del Cropa, a Petilia Policastro, e quella di Bosco Comuni-Pineta di Siano, a Catanzaro. L’associazione ambientalista, attraverso una memoria trasmessa ai consiglieri insieme ad altre organizzazioni, chiede alla Regione di rivedere il metodo utilizzato per determinare la percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna. Al centro della questione c’è un principio che Legambiente considera fondamentale: “Un territorio in cui è vietato cacciare non è necessariamente un territorio protetto”. Una distinzione che, secondo l’associazione, deve essere tenuta in considerazione anche quando si valuta la possibilità di istituire nuove aree naturali tutelate.

Il dato del 35,1% risale al 2003: nel calcolo anche strade e ferrovie

La contestazione riguarda uno degli argomenti utilizzati per opporsi all’istituzione di ulteriori aree protette, ovvero il “presunto superamento delle percentuali di territorio da sottrarre all’attività venatoria”. Il riferimento principale è il dato del 35,1% contenuto nel Piano faunistico-venatorio regionale del 2003, rimasto senza aggiornamenti per ventitré anni. Secondo Legambiente, oltre a essere ormai datata, questa percentuale presenta una criticità metodologica, perché non distingue adeguatamente le superfici effettivamente destinate alla protezione della fauna da quelle nelle quali la caccia è vietata per altre ragioni. Nella memoria presentata ai consiglieri, l’associazione evidenzia che “nel calcolo, infatti, insieme a parchi nazionali e regionali e riserve naturali, vengono conteggiati anche autostrade, strade statali, ferrovie e le fasce di rispetto di 50 metri per lato, nelle quali la legge vieta l’attività venatoria per ragioni di sicurezza”. Per gli ambientalisti, l’inclusione automatica di queste superfici rischia di fornire una rappresentazione non corretta dell’effettiva estensione delle aree di tutela naturalistica.

Legambiente ha elaborato una stima prudenziale secondo la quale, considerando soltanto la rete stradale principale e quella ferroviaria, le superfici interessate ammonterebbero complessivamente a 53-85mila ettari, corrispondenti a una quota che può raggiungere il 6% del territorio agro-silvo-pastorale regionale. Si tratta di una valutazione che, precisa l’associazione, non comprende ancora le strade comunali e le distanze di sicurezza dalle abitazioni presenti nelle aree rurali. La questione non riguarda quindi la possibilità di esercitare l’attività venatoria in prossimità delle infrastrutture, dove restano valide le limitazioni previste per tutelare la sicurezza delle persone, ma il significato attribuito a quelle superfici nell’ambito della pianificazione faunistica. Secondo gli ambientalisti, equiparare automaticamente il divieto di caccia alla protezione della natura rischia di alterare il quadro utilizzato per valutare l’istituzione di nuove riserve.

Parretta: “Il guardrail non è una misura di tutela della fauna”

A intervenire sulla questione è Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, che contesta il criterio adottato e chiede alla Regione di procedere a una nuova valutazione attraverso strumenti aggiornati e verificabili. L’obiettivo indicato dall’associazione è distinguere le aree effettivamente destinate alla tutela della biodiversità dalle porzioni di territorio nelle quali l’attività venatoria è vietata esclusivamente per motivi di sicurezza. Una differenza che assume particolare rilievo nel confronto sulle nuove riserve del Cropa e di Bosco Comuni-Pineta di Siano.

“Il guardrail, fino a prova contraria, non è una misura di tutela della fauna”, dichiara Anna Parretta. “Con questo metodo, per raggiungere gli obiettivi europei sulla biodiversità basterebbe costruire qualche chilometro di strada in più. Ma un’autostrada o una ferrovia non possono essere considerate aree di protezione della natura. Chiediamo alla Regione di rifare il calcolo secondo quanto previsto dalla legge, utilizzando strumenti GIS, dati ufficiali e un metodo trasparente e verificabile”.

Le sentenze e i riferimenti normativi richiamati da Legambiente

La posizione dell’associazione si fonda anche su riferimenti normativi e giurisprudenziali che vengono richiamati nella memoria presentata alla IV Commissione. Legambiente ricorda che già nel 1994 l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, successivamente confluito nell’ISPRA, aveva chiarito come il semplice divieto di caccia non fosse sufficiente a qualificare una superficie come territorio destinato alla protezione della fauna. L’associazione richiama inoltre pronunce del Consiglio di Stato e di diversi Tribunali amministrativi regionali che, nel corso degli anni, avrebbero escluso il conteggio automatico delle fasce di rispetto ai fini della determinazione delle superfici protette. Si tratta di elementi che, secondo gli ambientalisti, dovrebbero essere considerati nella valutazione delle proposte legislative attualmente all’esame del Consiglio regionale calabrese.

Un altro aspetto riguarda l’interpretazione delle percentuali previste dalla normativa nazionale. Secondo la ricostruzione proposta da Legambiente, la quota compresa tra il 20% e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale rappresenta un riferimento minimo da garantire per la protezione della fauna e non un limite massimo che impedisca automaticamente l’istituzione di ulteriori aree tutelate. A sostegno di questa interpretazione, l’associazione richiama una pronuncia del TAR Calabria del 2005 e una del Consiglio di Stato del 2011, entrambe relative al Parco nazionale della Sila, oltre a una sentenza del TAR Abruzzo dell’aprile 2026. Quest’ultima, secondo quanto evidenziato nella memoria, avrebbe ribadito che il semplice richiamo al superamento delle percentuali non costituisce, da solo, una motivazione sufficiente per negare nuove misure di tutela ambientale. Per Legambiente, dunque, è necessario valutare le caratteristiche effettive dei territori interessati e applicare criteri di calcolo coerenti con le finalità di conservazione della biodiversità.

Le riserve del Cropa e di Bosco Comuni-Pineta di Siano al centro del confronto

Le osservazioni presentate dall’associazione si inseriscono nel percorso di esame delle proposte di legge regionali numero 92 e 94, finalizzate all’istituzione delle riserve naturali del Cropa, nel territorio di Petilia Policastro, e di Bosco Comuni-Pineta di Siano, a Catanzaro. Secondo Legambiente, le decisioni sulla tutela di queste aree devono basarsi su dati aggiornati e su una corretta applicazione delle disposizioni normative, evitando che il riferimento a percentuali elaborate oltre vent’anni fa diventi un ostacolo all’ampliamento della protezione ambientale. La richiesta rivolta alla Regione è quindi di ricostruire il quadro delle superfici attraverso strumenti GIS, utilizzando informazioni ufficiali e procedure documentate che consentano di verificare le modalità con cui vengono individuati e conteggiati i territori interessati. “Si tratta di questioni molto importanti che incidono sull’istituzione di nuove aree protette – aggiunge Parretta – è importante che i metodi di calcolo siano corretti, chiaramente documentati, trasparenti e che salvaguardino l’ambiente e la collettività”.