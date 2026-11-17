Una notizia positiva per l’Italia arriva da Bruxelles: il nostro Paese potrebbe uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo già nella primavera del 2027. A prospettare questo importante risultato è il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato dalle nuove previsioni economiche autunnali della Commissione europea. Il dato decisivo riguarda il rapporto tra deficit e Prodotto interno lordo, che nel 2026 dovrebbe scendere al 2,9%, tornando al di sotto della soglia del 3% stabilita dalle regole europee. Se la previsione sarà confermata dai dati definitivi, Bruxelles potrà valutare la chiusura della procedura, riconoscendo i progressi compiuti dall’Italia nel contenimento del disavanzo pubblico. Un risultato che rappresenterebbe un passaggio significativo per la politica economica nazionale e un segnale favorevole rispetto al percorso di consolidamento dei conti seguito durante gli anni del governo guidato da Giorgia Meloni.

Il deficit scende sotto il 3%: il segnale positivo della Commissione europea

Le previsioni pubblicate dalla Commissione europea indicano un miglioramento del saldo dei conti pubblici italiani, con il deficit previsto in discesa dal 3,1% del PIL nel 2025 al 2,9% nel 2026. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché consentirebbe all’Italia di tornare sotto la soglia europea del 3% per la prima volta dal 2019. Il risultato previsto assume ancora maggiore rilievo considerando il quadro economico internazionale, caratterizzato da tensioni geopolitiche, rincari energetici e nuove esigenze di spesa per la sicurezza e la difesa. Il contenimento del disavanzo costituisce un elemento favorevole nella valutazione della gestione delle finanze pubbliche, anche se la Commissione dovrà verificare la sostenibilità del percorso negli anni successivi prima di procedere alla chiusura formale della procedura.

L’eventuale uscita dalla procedura per deficit eccessivo rappresenterebbe anche un risultato politicamente importante per il governo Meloni, che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con la necessità di contenere la spesa pubblica e rispettare gli impegni assunti in sede europea. Il miglioramento previsto per il 2026 offre un elemento concreto a sostegno del percorso di consolidamento dei conti, pur senza esaurire la valutazione complessiva della politica economica. L’Italia potrebbe infatti ottenere il riconoscimento europeo di un disavanzo rientrato entro i parametri richiesti, un passaggio che rafforzerebbe la posizione del Paese nel confronto con le istituzioni comunitarie e nella gestione delle future scelte di bilancio.

Dombrovskis apre alla chiusura della procedura nella primavera 2027

Il commissario europeo all’Economia ha spiegato che il superamento della procedura dipenderà innanzitutto dalla conferma del deficit inferiore al 3% nel 2026. Bruxelles dovrà poi esaminare le previsioni relative al 2027 e al 2028, verificando se gli eventuali superamenti della soglia possano essere giustificati dalle clausole di flessibilità richieste dall’Italia. Il punto è particolarmente importante perché le stime autunnali indicano che, dopo il miglioramento del 2026, il disavanzo italiano potrebbe tornare a salire al 3,5% nel 2027, per poi ridursi al 3,2% nel 2028. Si tratta di valori superiori al limite ordinario europeo, ma che potrebbero essere considerati compatibili con il quadro delle regole di bilancio qualora gli scostamenti risultassero interamente collegati alle spese ammesse dalle clausole nazionali di salvaguardia.